記者蔡琛儀／台北報導

小男孩樂團為熱門影集《影后》特別打造兩首歌曲〈Hey Girl〉和〈我想要擁有你〉，〈Hey Girl〉描繪追夢人在光鮮與殘酷之間的掙扎與成長，而〈我想要擁有你〉則是描述20歲女生愉悅、奮不顧身的心情，也是劇中史艾瑪和導演李子齊的「偷情曲」。

▲小男孩樂團為《影后》量身打造新單曲〈Hey Girl〉、〈我想要擁有你〉。（圖／滾石提供）

小男孩樂團表示，當時收到導演嚴藝文和製作人丁長鈺的邀請時非常激動，團長昌哥直呼：「知道演員們都是一線實力派紅星， 就發誓傾盡洪荒之力，也要做到最完美，謝謝導演的賞識！」

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有趣的是，小男孩樂團在劇中更驚喜客串婚禮樂團，米非最印象深刻的是周凡（楊謹華飾）搶她麥克風的橋段：「當時覺得不在演戲，她們演的太真實了！」鼓手阿中也說：「當時導演要我和周凡有搞笑互動，可以邊演邊做自己很開心。」漢斯則說謝盈萱自帶強大氣場，「看到老師走過來感覺隨時會被『點名』好緊張！」因工作忙碌而無緣拍攝的昌哥感嘆：「沒辦法一睹影后們飆戲很可惜！真的是近年最遺憾的事情之一。」

▲小男孩對於這次和《影后》合作非常開心。（圖／Netflix提供）

談到〈我想要擁有你〉，漢斯分享是在看完史艾瑪（林廷憶飾）的片段和人物介紹後，捕捉到大學生在戀愛中的單純與悸動，「所以想用不掩蓋熱情的氛圍呈現出青春的甜蜜。」由於劇組強調這首是非常重要的歌，漢斯和昌哥身為成熟男人，為求精準，昌哥特別向公司內的年輕女員工做調查，表示：「還好我依然保有一顆小男孩般的好奇心，做功課後才真正抓到年輕人勇往直前又純真的特質，在精細修改後，終於完成這首清新的歌！」此外他們目前也正在製作十週年新專輯，新曲將涵蓋不同的感情面向，預計2025年第一季推出。