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快訊／宋仲基老婆平安生下二寶！　開心報喜「迎來了可愛小公主」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星宋仲基2023年再婚，妻子是英國演員凱蒂露易絲桑德斯（Katy Louise Saunders），夫妻倆育有一子，他婚後享受幸福生活，時常帶著妻兒在外旅遊被捕獲，今（2024年）年7月他宣布老婆懷上二胎的好消息，20日稍早他再次開心透露升格為二寶爸，已經迎來第二個孩子的誕生。

▲宋仲基與老婆凱蒂迎來二寶。（圖／翻攝自韓網）

▲宋仲基與老婆凱蒂迎來二寶。（圖／翻攝自韓網）

宋仲基20日在個人粉絲論壇宣布喜訊，透露他與妻子迎來第二個孩子，老婆平安生下健康可愛的女兒，他分享說：「我現在人在羅馬，距離第一次見到我們的大兒子才過了一年多，沒想到又迎來了另一位可愛的小公主。寶寶非常健康地出生，妻子和寶寶都在健康休養中。」他也對粉絲表達感謝，認為「正因為你們一直以來的信任和支持，才讓這些好事接連發生」，歡喜之情溢於言表。

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▲宋仲基與老婆凱蒂迎來二寶。（圖／翻攝自韓網）

▲宋仲基開心地親自報喜。（圖／翻攝自宋仲基Instagram）

今年7月，宋仲基的經紀公司向韓媒公布妻子再次懷孕的消息，此前，他的妻子凱蒂於2023年6月生下了兩人的大兒子，時隔約一年半後，於20日順利誕下小女兒，母女平安。另一方面，宋仲基在今年透過Netflix電影《路基完》與觀眾見面，接下來他將出演全新劇集《My Youth》（暫定名），讓許多粉絲相當期待，可說是家庭、事業都相當圓滿。

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