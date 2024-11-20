鳳梨辣妻放閃「一直在熱戀期」！　恩愛日常全說了：像剛在一起

記者王靖淳／綜合報導

歐菈和網紅鳳梨（吳泓逸）在今年2月宣布結婚，夫妻倆平時除了會在社群記錄生活之外，同時也不吝嗇與粉絲分享私下日常。今（20）日歐菈就發文表示，夫妻倆一直都在熱戀期，同時也透露背後的關鍵原因，「就像剛在一起的情侶一樣。」

▲歐菈表示和鳳梨一直都在熱戀期。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

歐菈透露，因為鳳梨的安全感較低，所以兩人之間的關係因此更加緊密。她表示，自己在每天睡前都會抽出時間陪老公聊聊天，了解對方工作壓力大的辛苦，還貼心地幫忙按摩，幫助放鬆入眠。歐菈形容鳳梨十分依賴她，只要離開視線超過半小時，就會打電話確認，若她因出差或出國旅行不在對方身邊，兩人更是每晚必須「熱線」一番，直到對方聽著她的聲音安然入睡為止。為此，她笑稱這種互動就像剛在一起的小情侶，捨不得掛電話。

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▲鳳梨和歐菈今年2月結婚。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

歐菈還特別提到星座身為摩羯座的鳳梨可愛之處，幽默地說：「我在他身邊習慣了需要聽到我聲音，我都會安撫他睡覺，手機會放著視訊，直到他睡著我才會掛電話，摩羯的鼠鼠真的很可愛。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「好羨慕」、「男子漢的浪漫」、「超口愛的一對夫妻」，就連鳳梨看完文章後都害羞直呼：「不要在那邊亂講啦！」

▲鳳梨害羞留言。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）