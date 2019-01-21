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直擊／《李屍》朱智勳、裴斗娜攜活屍見粉絲　朴敘俊激短髮現身

▲▼ 李屍朝鮮,柳承龍,朱智勳,裴斗娜,朴敘俊,李帝勳。（圖／netflix提供）

▲《李屍朝鮮》21日晚間在樂天mall舉辦紅毯。（圖／netflix提供）

記者吳睿慈／首爾報導

南韓首部殭屍史劇《李屍朝鮮》即將在25日盛大登場，朱智勳領銜主演，攜手裴斗娜、柳承龍合作演出。他們21日結束一連串記者會訪談後，晚間6點30分（台灣時間5點半）在樂天mall舉辦紅毯，近距離與影迷見面，簽名、握手、自拍通通ok，現場尖叫聲連連。

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

▲▼朱智勳、裴斗娜、柳承龍爽快答應粉絲自拍、簽名的要求。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼朱智勳、裴斗娜、柳承龍爽快答應粉絲自拍、簽名的要求。（圖／記者吳睿慈攝）

《李屍朝鮮》21日晚間舉辦紅毯，600名影迷擠滿百貨1樓大廳，劇中演員朱智勳、柳承龍、裴斗娜、金惠純、全錫浩等人接續踏上紅毯，在幾位長相猙獰的活屍陪伴下，演員們紛紛拿著麥克筆幫等待許久圍觀的粉絲簽名、自拍，裴斗娜還親切確認粉絲製作的扇子，展現親民個性。短短幾步路的紅毯，幾位演員簽好簽滿，進行了30分鐘的近距離互動，柳承龍還貼心照顧到亞洲媒體，站在欄杆前暖心問候。

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

▲▼《李屍朝鮮》劇組21日在韓與粉絲見面。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

演員卡司陣容堅強，製作團隊實力也不一般，《李屍朝鮮》由《信號》金銀姬執筆、《失控隧道》導演金成勳執導，兩位在演藝圈地位崇高，多名人氣演員到場觀影助陣，包含李帝勳、朴敘俊、振永、朴誠雄、羅美蘭、薛仁雅、高熙俊等人，紅毯嘉賓各個大有來頭，尤其是高人氣男星朴敘俊以一頭激短髮亮相，甫踏上紅毯，全場響起震耳尖叫；李帝勳則是在入口被活屍工作人員嚇壞，可愛模樣逗笑粉絲。

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

▲朴敘俊結束《金秘書》拍攝後，暫時沒有戲劇作品，21日力挺活屍聚集。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

▲李帝勳一進場被活屍嚇到。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ 李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍 （圖／記者吳睿慈攝）

▲振永、朴誠雄力挺戲劇，雙雙亮相。（圖／記者吳睿慈攝）

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