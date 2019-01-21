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山下智久新劇翻拍漫畫「裝機械義手」　3大超強人設網喊必追

▲▼《空中急診英雄》山下智久、新垣結衣。（圖／龍祥育樂多媒體提供）

▲山下智久主演《空中急診英雄》票房大賣日幣92.3億。（圖／龍祥育樂多媒體提供）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男星山下智久又有新戲啦！他2018年主演《空中急診英雄》創下日幣92.3億元（約台幣27億元），緊接著又宣布要演出春季新戲《IN HAND》（インハンド），戲裡扮演右手裝機械義肢的天才科學家，造型也於21日曝光。

《IN HAND》是翻拍自朱戶青的同名漫畫，描述個性冷漠的科學家「紐倉哲」，專門研究寄生蟲，買下植物園當溫室研究所，同時也是自己的住家，並和眾多動物住在一起，右手裝機械義肢，面對各種醫療事件皆能用科學角度解決。漫畫原作2016年開始連載，原本只發行3集，2018年10月再度連載新故事，翻拍真人電視劇更讓原作大受矚目。

▲山下智久翻拍人氣漫畫《IN HAND》，扮演高冷科學家。（圖／翻攝自推特／ORICON）

▲山下智久翻拍人氣漫畫《IN HAND》，扮演高冷科學家。（圖／翻攝自推特／ORICON）

山下智久在《空中急診英雄》的角色沉默寡言，立志當名醫，10年成長令觀眾有目共睹。他在新戲再度扮演高冷科學家，還有抖S（虐人）性格，家裡還是植物園，加上新造型打造機械右臂，髮型更神還原慢畫主角，人物個性、住家、造型等3個設定都相當強大，吸引男、女粉絲，令網友高喊「春季必追」、「穿白袍的山P令人心跳加速！」

▲山下智久翻拍人氣漫畫《IN HAND》，扮演高冷科學家。（圖／翻攝自推特）

▲山下智久裝機械手比愛心。（圖／翻攝自推特）

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