看來看去都是巨石強森！「每年至少3部」這些演員卯起來拍片（下）

記者許瑞麟／綜合報導

喜歡看電影的你，有沒有發覺某幾位演員每年都有不少作品推出？像是巨石強森（Dwayne Johnson）、馬克華伯格（Mark Wahlberg）等，都是產量相當豐富的演員，以下便整理幾位近幾年卯起來拍片的明星，看看你記不記得看過他哪些作品？

山繆傑克森（Samuel L. Jackson）

▲由左至右為《復仇者聯盟3：無限之戰》、《金剛：骷髏島》、《怪奇孤兒院》。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》、《金剛：骷髏島》、《怪奇孤兒院》劇照）



▲《殺手保鑣》。（圖／《殺手保鑣》劇照）



山繆傑克森就算不是主角，也絕對是難以忽視的配角，尤其身為漫威電影宇宙的一分子，他飾演的尼克福瑞貫串多部獨立電影，2019年還有《驚奇隊長》、《蜘蛛人：離家日》。

2017年參演作品就有《殺手保鑣》、《Unicorn Store》、《金剛：骷髏島》、《限制級戰警：重返極限》，2016年也有《怪奇孤兒院》、《泰山傳奇》、《科技浩劫》等片，每年至少有3部電影和大家見面。

伍迪哈里遜（Woody Harrelson）

▲由左至右為《意外》、《星際大戰外傳：韓索羅》、《玻璃城堡》。（圖／《意外》、《星際大戰外傳：韓索羅》、《玻璃城堡》劇照）

伍迪哈里遜2018年的作品成績相當極端，出現時間不多的《猛毒》賣出好票房，《星際大戰外傳：韓索羅》卻成為票房炸彈。

過去曾參與的《飢餓遊戲》系列已劃下句點，2016年有《他媽的17歲》、《出神入化2》、《非法999》，2017年則有《震撼真相》、《意外》、《玻璃城堡》、《猩球崛起：終極決戰》，無論是輕鬆喜劇、劇情片、科幻片反派都能駕馭，2019年還有睽違10年之久的《屍樂園》續集。

摩根費里曼（Morgan Freeman）

▲由左至右為《全面攻佔2：倫敦救援》、《胡桃鉗與奇幻四國》、《出神入化2》。（圖／《全面攻佔2：倫敦救援》、《胡桃鉗與奇幻四國》、《出神入化2》劇照）



也是經常看到的大咖配角，電影台熱播的電影總有他的身影，《黑暗騎士》三部曲、《露西》、《遺落戰境》、《刺客聯盟》、《王牌天神》，以及奧斯卡強片《登峰造極》、《打不倒的勇者》等。

2018年作品不多，只有《胡桃鉗與奇幻四國》，但評價和票房慘兮兮，不過從2017年往回看，他參演了《Just Getting Started》、《瀟灑搶一回》、《賓漢》、《出神入化2》、《全面攻佔2：倫敦救援》等，題材從古裝到現代、從喜劇到科幻，絕對是台灣觀眾最熟知的黑人演員之一。

伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）

▲由左至右為《黑塔》、《絕處逢山》、《雷神索爾3：諸神黃昏》。（圖／《黑塔》、《絕處逢山》、《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）



▲《決勝女王》。（圖／《決勝女王》劇照）



近幾年作品數大幅上升，是漫威電影宇宙的一員，主要出現在《雷神索爾》中，但也有短短現身《復仇者聯盟3：無限之戰》。

2017年就有《絕處逢山》、《決勝女王》、《黑塔》等片在台灣上映，2016年雖然《巴士底日》、《100 Streets》沒有在台灣上映，但一連幫《動物方城市》、《與森林共舞》、《海底總動員2：多莉去哪兒？》等配音，就算看不到他的臉，還是可以聽到他迷人的嗓音。

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