看來看去都是巨石強森！「每年至少3部」這些演員卯起來拍片（上）

記者許瑞麟／綜合報導

喜歡看電影的你，有沒有發覺某幾位演員每年都有不少作品推出？像是巨石強森（Dwayne Johnson）、馬克華伯格（Mark Wahlberg）等，都是產量相當豐富的演員，以下便整理幾位近幾年卯起來拍片的明星，看看你記不記得看過他哪些作品？

巨石強森（Dwayne Johnson）



▲由左至右為《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《毀滅大作戰》、《海灘救護隊》。（圖／《海灘救護隊》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《毀滅大作戰》劇照）



這份名單怎麼能沒有他。

無論是動作片、喜劇片都有他存在，大部份的角色都是擅於打鬥，為了拯救任務出生入死，2018年有《毀滅大作戰》、《摩天大樓》，2017年也有《玩命關頭8》、《海灘救護隊》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》等，可說是曝光率最高的好萊塢男星。

2019年確定的作品就有《我和我的摔角家庭》、《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》續集。

先前《毀滅大作戰》的導演Brad Peyton表示，巨石強森在劇組中像個領袖，帶來凝聚力，願意嘗試任何事，很了解觀眾的想法，也很有熱情，所以大家那麼喜歡找他拍片。

馬克華伯格（Mark Wahlberg）

▲由左至右為《金錢世界》、《拳力逃脫》、《愛國者行動》。（圖／《金錢世界》、《拳力逃脫》、《愛國者行動》劇照）



▲《速成家庭》。（圖／《速成家庭》劇照）



馬克華伯格也是動作和喜劇皆能駕馭的演員，近幾年的動作片有《拳力逃脫》，喜劇片有《速成家庭》、《家有兩個爸》、《熊麻吉2》，劇情片有《金錢世界》、《愛國者行動》，就連《變形金剛》系列也演了最後2集。

現年47歲的他，依然保有健壯身材，打鬥起來也可是不輸阿湯哥、馮迪索等人，演喜劇也帶有點呆萌感，但近幾年的作品在票房和評價上都沒有太突出的表現。

奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）

▲由左至右為《關鍵少數》、《水底情深》、《天才的禮物》。（圖／《關鍵少數》、《水底情深》、《天才的禮物》劇照）



最令人印象深刻的，便是她獲得奧斯卡最佳女配角的《姊妺》。

奧塔薇亞史班森能沉穩演繹，也能夠以幫助主角的綠葉討人喜歡，近幾年的代表作為《水底情深》、《關鍵少數》、《天才的禮物》、《末日列車》等，也在《分歧者2：叛亂者》和《分歧者3：赤誠者》飾演友好派領導人，近期則有喜劇片《速成家庭》，是曝光率很高的黑人女星之一。

史提夫卡爾（Steve Carell）

▲由左至右為《勝負反手拍》、《為副不仁》、《馬克的異想世界》。（圖／《勝負反手拍》、《為副不仁》、《馬克的異想世界》劇照）



▲《美麗男孩》。（圖／《美麗男孩》劇照）



史提夫卡爾近幾年奪獎慾望看來十分強烈，接演多部風格、題材皆頗被看好的作品，可惜總差那麼一點便能搶進入圍名單。

2018年就有《美麗男孩》、《馬克的異想世界》，可惜這2部評價不如預期理想，也參演了奧斯卡熱門片《為副不仁》。在這之前的《勝負反手拍》、《大賣空》、《暗黑冠軍路》、《扣押幸福》則是備受讚譽。

此外，也主演喜劇片《老爸出任務》、《亞歷山大衰到家》，就連動畫片都可以聽到他的聲音，因為《神偷奶爸》裡小小兵的主人格魯，就是他所配音。

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