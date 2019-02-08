ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看來看去都是巨石強森！「每年至少3部」這些演員卯起來拍片（上）

記者許瑞麟／綜合報導

喜歡看電影的你，有沒有發覺某幾位演員每年都有不少作品推出？像是巨石強森（Dwayne Johnson）、馬克華伯格（Mark Wahlberg）等，都是產量相當豐富的演員，以下便整理幾位近幾年卯起來拍片的明星，看看你記不記得看過他哪些作品？

巨石強森（Dwayne Johnson）

巨石強森（Dwayne Johnson）。（圖／《海灘救護隊》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《毀滅大作戰》劇照）

▲由左至右為《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《毀滅大作戰》、《海灘救護隊》。（圖／《海灘救護隊》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《毀滅大作戰》劇照）

這份名單怎麼能沒有他。

無論是動作片、喜劇片都有他存在，大部份的角色都是擅於打鬥，為了拯救任務出生入死，2018年有《毀滅大作戰》、《摩天大樓》，2017年也有《玩命關頭8》、《海灘救護隊》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》等，可說是曝光率最高的好萊塢男星。

2019年確定的作品就有《我和我的摔角家庭》、《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》續集。

先前《毀滅大作戰》的導演Brad Peyton表示，巨石強森在劇組中像個領袖，帶來凝聚力，願意嘗試任何事，很了解觀眾的想法，也很有熱情，所以大家那麼喜歡找他拍片。

馬克華伯格（Mark Wahlberg）

馬克華伯格（Mark Wahlberg）。（圖／《今年世界》、《拳力逃脫》、《愛國者行動》劇照）

▲由左至右為《金錢世界》、《拳力逃脫》、《愛國者行動》。（圖／《金錢世界》、《拳力逃脫》、《愛國者行動》劇照）

《速成家庭》。（圖／《速成家庭》劇照）

▲《速成家庭》。（圖／《速成家庭》劇照）

馬克華伯格也是動作和喜劇皆能駕馭的演員，近幾年的動作片有《拳力逃脫》，喜劇片有《速成家庭》、《家有兩個爸》、《熊麻吉2》，劇情片有《金錢世界》、《愛國者行動》，就連《變形金剛》系列也演了最後2集。

現年47歲的他，依然保有健壯身材，打鬥起來也可是不輸阿湯哥、馮迪索等人，演喜劇也帶有點呆萌感，但近幾年的作品在票房和評價上都沒有太突出的表現。

奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）

奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）。（圖／《關鍵少數》、《水底情深》、《天才的禮物》劇照）

▲由左至右為《關鍵少數》、《水底情深》、《天才的禮物》。（圖／《關鍵少數》、《水底情深》、《天才的禮物》劇照）

最令人印象深刻的，便是她獲得奧斯卡最佳女配角的《姊妺》。

奧塔薇亞史班森能沉穩演繹，也能夠以幫助主角的綠葉討人喜歡，近幾年的代表作為《水底情深》、《關鍵少數》、《天才的禮物》、《末日列車》等，也在《分歧者2：叛亂者》和《分歧者3：赤誠者》飾演友好派領導人，近期則有喜劇片《速成家庭》，是曝光率很高的黑人女星之一。

史提夫卡爾（Steve Carell）

史提夫卡爾（Steve Carell）。（圖／《勝負反手拍》、《為副不仁》、《馬克的異想世界》劇照）

▲由左至右為《勝負反手拍》、《為副不仁》、《馬克的異想世界》。（圖／《勝負反手拍》、《為副不仁》、《馬克的異想世界》劇照）

史提夫卡爾（Steve Carell）。（圖／《美麗男孩》劇照）

▲《美麗男孩》。（圖／《美麗男孩》劇照）

史提夫卡爾近幾年奪獎慾望看來十分強烈，接演多部風格、題材皆頗被看好的作品，可惜總差那麼一點便能搶進入圍名單。

2018年就有《美麗男孩》、《馬克的異想世界》，可惜這2部評價不如預期理想，也參演了奧斯卡熱門片《為副不仁》。在這之前的《勝負反手拍》、《大賣空》、《暗黑冠軍路》、《扣押幸福》則是備受讚譽。

此外，也主演喜劇片《老爸出任務》、《亞歷山大衰到家》，就連動畫片都可以聽到他的聲音，因為《神偷奶爸》裡小小兵的主人格魯，就是他所配音。

繼續閱讀：看來看去都是巨石強森！「每年至少3部」這些演員卯起來拍片（下）

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

推薦閱讀

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5看點攻陷少女心

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

鹿晗懼高症發作「死活拉不上飛機」　低頭猛抓眼⋯下秒掉頭走了！

江宏傑走春曬大合照！　緊摟孕妻福原愛⋯網狂Cue「最左邊的女孩」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5看點攻陷少女心

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

鹿晗懼高症發作「死活拉不上飛機」　低頭猛抓眼⋯下秒掉頭走了！

江宏傑走春曬大合照！　緊摟孕妻福原愛⋯網狂Cue「最左邊的女孩」

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

巨石強森, Dwayne Johnson, 馬克華伯格, Mark Wahlberg, 史提夫卡爾, Steve Carell, 奧塔薇亞史班森, Octavia Spencer

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／憶18年前《吐司男之吻》　張家慧最想「她」
  2. 看來看去都是巨石強森！「每年至少3部」這些演員卯起來拍片（上）
  3. 饒舌歌手掀嘻哈圈大戰突遭槍殺！　隔6月對手也遇槍擊亡
  4. 真人版通靈少女　22歲名模高珮喻曝「她眼中的好兄弟」
  5. 席琳狄翁「暴瘦時尚」穿這樣！ 　撞臉30年前《幽遊白書》戶愚呂弟
  6. 《大叔的愛》衝上世界熱搜冠軍！從BL到跨性別⋯這5部日劇「愛最大」
  7. 強迫症Boy無誤！　華晨宇連6年慶生「同件上衣＋同一個POSE」
  8. 幕後／看著匆忙收行李的記者　WINNER原地暖心目送離開
  9. 《星際大戰》小安納金暴打親媽入精神病院！　5崩壞童星近況曝光
  10. 有權勢就能掩蓋骯髒真相？ 從《Player》看清法律只能偶爾伸張正義

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366