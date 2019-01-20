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《皓鑭傳》吳謹言目睹媽墜井慘死！　趴地哭吼「沒眼淚」又被酸

記者李湘文／綜合報導

大陸古裝劇《皓鑭傳》接棒《延禧攻略》，由原班人馬聶遠、吳謹言再出擊，在眾所期待之下，19日晚間終於播出第一集。沒想到，《皓鑭傳》一開始就下猛藥，吳謹言飾演的皓鑭先是被誣陷，又目睹媽媽被推進井裡淹死，一夕之間就落入超慘境地。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《皓鑭傳》第1集剛開始，吳謹言就被綁起來扔進池裡。（圖／翻攝自愛奇藝）

《皓鑭傳》剛播出3分鐘，皓鑭就被繼母誣陷「與人私奔，有辱家風」，遭綁上石頭丟進池塘裡，所幸得到好心人相救，撿回一條命。她之後悄悄溜回宅子裡，誰料又目睹親媽被推進井裡淹死，激動撲倒在地上哭號，痛苦又悽慘，卻仍被狠心繼母拖走、賣給人販子。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲吳謹言目睹母親慘死，趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

不過，皓鑭雖慘，頭腦仍是十分聰明，故意在臉上畫假傷疤，偽裝成讓人望而卻步的醜女，試圖逃過被買賣的命運。然而，聶遠飾演的商人呂不韋相當精明，一看到她就識破真相，把人買下帶回家之後查出來歷，利用她心中的仇恨，達成協議，讓對方同意為自己做事。

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自微博／皓鑭傳官博）

▲吳謹言、聶遠在《皓鑭傳》再續前緣。（圖／翻攝自愛奇藝）

《皓鑭傳》從第1集就強力開虐，也特別考驗吳謹言的演技，然而她趴在井邊為母親痛哭的橋段，被網友發現「根本沒有眼淚」，一下子又成為熱議話題。部分觀眾開酸「吳謹言的演技我真的不想看」、「母親死了眼淚都沒有，全靠吼」、「這個演技嚇死我了」。

不過，也有網友看了幾集之後，站出來替吳謹言說話，認為並沒有大家說得這麼糟，「總看有人說吳謹言演技不好，我覺得還可以啊」、「真心覺得吳謹言演技有提升」、「現在明顯有了很大的進步」、「總是對女藝人過份苛刻」、「造型和演技讓我很舒服」。

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