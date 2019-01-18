馮玟璇飆頑童《Runnin》炸翻　18歲萌妹對手開口爆雞皮

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，一直都以Rap曲風為主的馮玟璇，這回帶來頑童MJ116的歌曲《Runnin》應戰踢館魔王。馮玟璇的對手是僅18歲的李芷婷，外形甜美可愛的她，其實是《青春最強音》的8強選手，也曾參加過《中國好聲音》，實力不容小覷。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼馮玟璇對上實力堅強的李芷婷。（圖／ETtoday）

馮玟璇的演出依然張力十足，飛行導師羅志祥雖認為她「唱比說好」，但也肯定她的實力；蕭敬騰也說：「我覺得妳沒有問題，蠻優秀的表現。」不過李芷婷的表現同要高水準，Ella讚賞：「我很喜歡妳的態度，妳非常勇敢、妳很無畏，身為一個表演者就是要有這樣的態度。」

馮玟璇最終獲得林宥嘉、蕭敬騰以及Ella的票數以3比0獲勝，雖然李芷婷沒有得到票數，但眾多導師都給予高度肯定，蕭敬騰也說：「我希望妳下一季可以來，誠摯的邀請。」她則笑說，自己很想參加，但要回家問過媽媽。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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