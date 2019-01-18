快訊／noovy吉他手Hank宣布退團！　突拋震撼彈「原因曝光」

記者劉宜庭／綜合報導

樂團noovy吉他手Hank宣布退團！該團成團五年時間，過去原本一直是4人組成，沒想到卻在18日投下震撼彈，Hank因為對戲劇及主持方面一直抱有熱忱，「而樂團是需要全心投入的工作，為了在不影響樂團發展的情況下，未來Hank將會以個人的身份，在演藝圈繼續努力。」

▲noovy吉他手Hank宣布退團。（圖／翻攝自noovy官方IG）



noovy於18日傍晚無預警拋出震撼彈宣布，吉他手Hank因為有其他演藝規劃，將在5月從團體中畢業，即將發行的日文單曲《SPEED UP》，也將成為Hank最後一次參與的發行作品，「對於這個突如其來的消息，我們感到非常抱歉。但是從未成年15,16歲成團到現在已經五年，也是出道的第三年，團員都滿20歲的現在，彼此各自重新檢視了今後的目標，以及明確想要前進的方向後，經過了無數次的討論，最後達成Hank要從團體畢業的共識。」

原來，Hank一直以來，對戲劇及主持都很有興趣，才會決定轉換跑道，為夢想努力，未來將以個人身分，留在演藝圈中繼續努力。而noovy不會因此解散，「五年來的經歷，noovy團員間有著不一樣的情感，不管在哪裡繼續發展，都會秉持noovy小太陽的精神，未來樂團也會持續發行音樂作品，並加入更多自己的創作，希望大家能夠支持這個決定，並且在未來的路上繼續用力支持noovy。」

【noovy聲明全文】

Dear noovy的粉絲們~

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謝謝你們一直以來對noovy 的支持，今年是很特別的一年，在我們的工作領域即將有一些變化，noovy的吉他手Hank因為有其他的演藝規劃，所以即將在5月從團體中畢業，而最新的日文單曲「SPEED UP」也將成為Hank最後一張參與的發行作品。

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對於這個突如其來的消息，我們感到非常抱歉。

但是從未成年15,16歲成團到現在已經五年，也是出道的第三年，團員都滿20歲的現在，彼此各自重新檢視了今後的目標，以及明確想要前進的方向後，經過了無數次的討論，最後達成Hank要從團體畢業的共識。

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Hank對戲劇及主持方面的演藝工作一直很有興趣，而樂團是需要全心投入的工作，為了在不影響樂團發展的情況下，未來Hank將會以個人的身份，在演藝圈繼續努力。

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五年來的經歷，noovy團員間有著不一樣的情感，不管在哪裡繼續發展，都會秉持noovy小太陽的精神，未來樂團也會持續發行音樂作品，並加入更多自己的創作，希望大家能夠支持這個決定，並且在未來的路上繼續用力支持noovy。

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以下是團員想對大家說的話

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Hank

我即將從noovy畢業了。

可能有些人聽到這消息會非常震驚，有些人會生氣、有些人會難過。

一直以來，我非常喜歡演戲以及綜藝。

因此決定2019年5月過後轉換跑道朝這個夢想努力。

可能有人聽到這會覺得：「為什麼不能同時進行呢？」

但實際上這幾年下來，在音樂上需要付出的時間以及團體行程等等，要不拖累團體兩者兼顧是困難的。經過跟團員、公司的討論下，決定離開團體去抓住夢想。

在未來我會精進自己，希望有朝一日能用不同形式和大家見面。

noovy也沒有解散，3個夥伴們一樣會繼續帶給大家好音樂，請大家放心！

也希望你們能了解我們做的決定！

今後也希望大家跟我一樣繼續支持noovy

希望大家也願意繼續支持Hank

Mark

noovy從一開始什麼都不會，在組團後這五年過程中有很多快樂也有很多悲傷，我們互相學習，互相鼓勵，遇到問題一起解決，在大家的支持下走到現在，很多粉絲也從一開始就陪著我們成長。希望在Hank以後遇到困難時，想到我們以前一起完成的艱難任務，或許會覺得一切都變得簡單。

希望Hank帶著noovy的精神持續努力下去!!

JK

其實在Hank做出這個決定時我們都是祝福他的，

因為能找到自己夢想去努力也是件很重要的事，

在未來我們都會有更多嘗試更多方向的成長。

不管我們身在何處都會為彼此加油與祝福!!

Shawn

關於Hank要畢業這件事 大家最不用擔心的是我們的感情，我們從小一起努力到大，經歷了很多只有我們才懂得成長過程。

最擔心的就是粉絲的心情，儘管未來可能沒有在同一條跑道上工作，但希望我們都朝著自己目標前進，希望在未來的某個舞台再一起表演！

接下來的noovy會努力作出更多音樂作品，未來的noovy也請大家多多支持。

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伊林娛樂