陳漢典感性談LuLu「演藝圈最好夥伴」：她像可愛的寵物

記者林映妤／台北報導

陳漢典、莎莎18日為夢工廠動畫《馴龍高手3》在信義區街頭宣傳期間限定的綠幕體驗屋，這次電影為系列最終章，陳漢典透露這部動畫對他來說非常重要，也提到演藝圈最好的夥伴LuLu，雖然對她不像片中對亞絲翠的感情，但對方更像可愛的寵物！

陳漢典、莎莎分別為中文版主角小嗝嗝和亞絲翠配音，陳漢典透露，「自己從助理主持到演戲，到現在出專輯成為跳唱歌手，這部電影不僅見證了小嗝嗝從小男孩到男人之間的成長，也是將自己的歷練和角色合而為一的重要動畫電影！」

提到自己在演藝圈最好的夥伴LuLu，「因為工作關係和LuLu相處的時間比家人久，2個人有著深厚的情誼和默契，LuLu更像可愛的寵物，對她沒有像電影中亞絲翠的感情啦。」

▲▼《馴龍高手3》陳漢典、莎莎體驗綠幕。（圖／環球提供）

至於莎莎被問到片中對女主角力挺小嗝嗝是否有對自己的期許，莎莎則表示希望自己可以跟亞絲翠一樣的有魄力，並適時地對男友展現自己的溫柔，讓男友對她更加信服。莎莎這次錄音被錄音導演稱讚聲音比起前一集更成熟，讓錄音過程非常順利。

「真實4D綠幕體驗」除了有龍國秘境拍照區，還可以透過綠幕體驗成為馴龍高手，和沒牙一起翱翔天際，感受龍國秘境的魅力。完成體驗後，將收到一段自己身歷其境的短影片，立即公開上傳FB或IG並Hashtag #馴龍高手3，就有機會獲得大人小孩都愛的《馴龍高手3》電影周邊小禮物。《馴龍高手3》1月30日上映。