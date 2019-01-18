都敬秀團長「黑人軍官」背景超強大！《搖擺男孩》結局逼哭粉

文／次長

「能夠歌舞昇平的世界，才是人民的真正幸福」



由《陽光姐妹淘》導演姜炯哲所拍攝的新片《搖擺男孩》，是改編自音樂劇《路基秀》，而搖擺男孩本身是部關於時代悲劇的故事，故事的背景是站在世界冷戰的前哨「韓戰（又稱6.25戰爭）」，一個國家被兩大強國（美蘇）勢力逼迫裂成兩個（南北韓）國家。

1945年二戰結束後，1950年6月25日，北韓以反擊為由越過三八線，引爆了為期三年的韓戰，為了救一路輸到底的南韓軍隊，聯合國介入韓戰，並由美國總指揮，原本好好一路反攻回去，卻半路殺出了一個程咬金的中國人民志願軍參戰，朝鮮半島上的戰爭轉變成中美的拉扯戰役。



《搖擺男孩》的故事，就設立在這樣的背景之下的巨濟島戰俘營裡，巨濟島在朝鮮半島的南邊，是當時由美軍所設立全世戰最大的戰俘營，在這裡至少有15萬北韓戰俘及2萬中國戰俘，在真實歷史背景之中，巨濟島戰俘營裡總是充滿暴動，甚至還發生了稱為「巨濟島事件」的戰俘虜美軍官談判的事件，當時戰俘營裡真的死了不少人。





故事開始，就是負責管理巨濟島戰俘營的美國官兵，為了洗刷戰俘營裡暴動頻傳的惡評開始，於是找了曾在百老匯演出、擅長踢踏舞的美國黑人軍官Jackson想辦法洗觀感。



Jackson找來了戰俘營裡的北韓戰俘、中國戰俘跟南韓被說是共產黨以及外加一個曾住滿洲、會日中韓英文的女翻譯，而電影就從這裡開始。



我喜歡這部電影裡前半那種輕鬆可愛的氣氛，連我都會忘記他們當時身處在多麼糟的情況之中，如果直白來說，肉體雖被拘禁於戰俘營，但因為對踢踏舞的熱情，讓他們的心靈精神飛越了高牆，追尋到了自由。

超會演的都敬秀，這次所飾演的角色，即是拘禁於戰俘營中的北韓人，他為了這個角色不但敬業地剔了平頭，也苦心學習踢踏舞四個月，而且因為有偶像舞台經驗，雖然也算是打掉重練，但因有舞蹈基底，也讓他學習比其它演員更為出色。



而飾演教他們跳踢踏舞的美軍Jared Grimes，真的是世界知名級的百老匯傑出男演員，他在劇中所跳的踢踏舞太厲害，真的是會讓你在電影散場後，想趕快上網搜尋踢踏舞班要報名去學的那種程度。





韓國電影產業故事超級會製造明顯的起承轉合，故事的最後仍是很有效率的讓我流下淚來，而讓人不禁反省，所謂的戰爭究竟是什麼？



有百姓才有國家，而百姓其實只想追求能歌舞昇平的幸福世上，能與愛的人平安幸福的渡過，是簡單也是巨大的夢，當戰爭撕裂了百姓的夢，也撕裂了百姓的生活，也埋沒了有才華的人。不僅在戰俘營裡，畫分著不同政營的勢力相殺，甚至在戰俘營之外，叫著不同勢力的名稱，都能成為攻擊別人的力量，戰爭帶給我們的就是這樣一個人性醜陋的世界。



最後來引用作家哈金訪談裡的一段話來結尾，同時介紹大家也可以去看哈金2004的小說《戰廢品》，同樣也描述到那段歷史，只是是透過一位後來移民到美國的中國戰俘所說的故事。



哈金：「只愛國不愛家是一種病態。」（紐約時報訪談片段）



「自由是一種心態。很多人生來是自由的，但從來沒生活得自由。做自由的人是需要勇氣的。」

（以上圖片皆由車庫娛樂提供）

次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】

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