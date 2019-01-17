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周興哲10年前「中二舊照」激似林俊傑！　網一看「褲子穿法」笑哭：真的是國中生

記者李湘文／綜合報導

網路上最近掀起「10 Year Challenge」潮流，不少藝人都跟風參加，曬出自己10年前的舊照，跟粉絲分享青澀的模樣。今年才23歲的周興哲也跟上熱潮，PO出10年前還是國中生的照片，不只撞臉林俊傑，還因為褲子穿法「太中二」，讓網友全都爆笑！

▲周興哲10年前照片。（圖／翻攝自周興哲Instagram）

▲周興哲跟進「10 Year Challenge」。（圖／翻攝自周興哲Instagram）

周興哲16日在Instagram曬出照片：「好吧，10年前的我，謝謝晚安！」照片裡的他長相稚嫩，穿著灰色背心和運動褲，故意把褲頭拉高到胸口，並把褲帶拉出來套到脖子上，看起來超緊繃。儘管穿著搞笑，他在鏡頭前還是雙手握拳，擺出正經八百的表情，氣勢凜然。

▲周興哲10年前照片。（圖／翻攝自周興哲Instagram）

▲周興哲10年前照片十分搞笑。（圖／翻攝自周興哲Instagram）

周興哲是1995年出生，推算時間，拍下這張照片時約莫13歲左右，還是個國中生。網友看完也笑到不能自已，不到24小時就有2000多人留言「真的是國中生會做的事」、「真實屁孩」、「我終於知道，就算是男神，小時候也跟班上男同學沒兩樣」，還有人驚訝他10年前神似林俊傑，「是JJ弟弟吧」、「真的好像」。

▲周興哲10年前照片神似林俊傑。（圖／翻攝自臉書／林俊傑 JJ Lin）

▲網友覺得周興哲10年前的模樣神似林俊傑。（圖／翻攝自臉書／林俊傑 JJ Lin）

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