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袁詠儀首次演反派！相隔26年再合作《新不了情》劉青雲

記者洪文／台北報導

香港影后袁詠儀已淡出影壇多年，這回卻在賀歲片《廉政風雲 煙幕》特別演出，全衝著曾執導《無間道》、《無雙》的導演麥兆輝面子。原來導演是她的表哥，再加上出色劇本，才讓她時隔5年又再登上大銀幕，更破格大扮冷面反派，與老搭檔劉青雲再度在大銀幕同框演出。

▲▼劉青雲、袁詠儀《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）

▲劉青雲、袁詠儀《廉政風雲 煙幕》再度合作。（圖／華映提供）
  
袁詠儀曾是紅透半邊天的影壇一姊，但結婚生子後，生活重心轉向家庭生活，但只要一出現就是鎂光燈的焦點。導演麥兆輝在劇本完成時，心中便相中希望她能扮演這個重要的反派角色，監製莊文強也大聲叫好，「從香港小姐變成貪腐主腦，這樣的反差一定會有很強的火花，給我們很多驚喜。
 
外界盛傳袁詠儀的脾氣是出了名的直接，而挑戲更是出很名的嚴格，很重視劇本和角色，而她出道以來幾乎沒有客串過，更沒演過反派，要接連突破兩道關卡，麥兆輝透露自己和袁詠儀的表哥，有了這層親戚關係，讓他決定打電話給袁詠儀，雖然已是兩岸三地大導演，但他笑說：「打這通電話還是有點緊張，幸好她同意先看劇本，我再補充說『你先看看本，不要動氣，演不演都沒關係的...』。」

▲▼劉青雲、袁詠儀《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）

▲▼劉青雲、袁詠儀《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）
 
而《廉政風雲 煙幕》出色的劇本，果然讓袁詠儀爽快同意演出，破例客串又扮大反派，還和老搭檔劉青雲再度合作。兩人曾在1993年合作賣座愛情電影《新不了情》，成了經典的虐戀CP組合，袁詠儀也以《新不了情》在香港金像獎封后，沒想到26年之後，兩人再度合作，竟成了法庭上針鋒相對的敵對關係，兩人你來我往，同樣火花十足。
 
劉青雲說：「本來知道再合作時，沒什麼感覺，但一見了面，突然以前合作的很多回憶都跑出來了，雖然我們都結婚了，她也有小孩了，但有點像是一個很久沒有見面的女朋友，再度碰面的感受，而在現場的人見到我們同框好像都更興奮啊！」麥兆輝對兩人的對手戲也給予高度評價，「兩人互相配合，雖然不是槍戰戲，節奏掌握的洽到好處，讓戲味十足，非常好看。」

▲▼劉青雲、袁詠儀《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）
 
另外，劇組也特別邀請雄霸歌壇多年，擁有完美歌聲的李克勤演唱電影主題曲《活埋》，李克勤擁有多首金曲，在歌唱節目《我是歌手》中的傑出表現，也讓台灣觀眾留下深刻印象，他聽到《活埋》這首歌時說：「真的很有《廉政風雲 煙幕》的感覺，非常適合這部電影。」他對麥兆輝的作品也很熟悉，「麥導演電影營造的氣氛和張力，都非常自然，讓觀眾很容易投入劇情，希望這次的主題曲能為電影再加分。」

《廉政風雲 煙幕》預計2019年2月5日農曆春節在台上映。

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廉政風雲 煙幕, 廉政風雲, 煙幕, 袁詠儀, 劉青雲, 麥兆輝

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