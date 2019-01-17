許凱翻拍《藍色生死戀》電影版！　角色大開外掛找「火箭少女的她」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱因《延禧攻略》的「富察傅恆」一角爆紅，戲裡和吳謹言的悲戀令人揪心。人氣竄升的他新戲不斷，還將南韓夯劇《藍色生死戀》翻拍電影版，預計2月14日上映，將對打王大陸和允兒主演的《一吻定情》。

▲《藍色生死戀》轟動將近20年，現在被大陸翻拍電影版。（圖／翻攝自微博）

《藍色生死戀》描述沒有血緣的兄妹「俊熙」和「恩熙」的悲劇愛情，男主角原本視為珍寶的妹妹，其實是別人家的孩子，長大後再度重逢，無盡的守護激出愛苗，但是妹妹已有富少追求，自己也有了未婚妻，兩人不惜眾叛親離仍要廝守，最終卻未能贏來幸福的結局。該劇2000年播出時在全亞洲掀起韓劇熱潮，主角陣容宋承憲、宋慧喬、元斌都因戲走紅至今。

許凱扮演富少「許泰」，原作是男配角，電影版則名列第一男主角。另外趙露思是苦命的「恩熙」，焦睿扮演畫家「俊熙」，梁婧嫻扮演「蘇冉」，另一個焦點是女團「火箭少女」的孟美岐特別受邀演出「欣愛」，電影文案重現劇中經典台詞：「我想當一棵樹，因為樹是不會移動的，這樣就再也不會和你分開。」

▲許凱在電影《藍色生死戀》扮演富少「許泰」。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思扮演「恩熙」。（圖／翻攝自微博）

▲焦睿扮演畫家「俊希」。（圖／翻攝自微博）

▲電影版重現俊熙恩熙悲戀。（圖／翻攝自微博）

▲許凱帥撩趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲「芯愛」當年由文彩英演出，大陸找來火箭少女孟美岐。（圖／翻攝自微博）

事實上，許凱透露《藍色生死戀》是自己的第一個作品，「我的表演處女作！很胖很青澀！請多多指教。」該片定檔2月14日上映，同時當天還有王大陸主演的《一吻定情》，一個翻拍韓劇，一個翻拍日劇，2大男神將展開情人節票房大戰。

▲許凱《藍色生死戀》和王大陸《一吻定情》皆是情人節上映。（圖／翻攝自微博）