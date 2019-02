《波希米亞狂想曲》讓人想到自己偶像　不是皇后歌迷也看到哭！

文/菲力

你可能沒聽過「皇后合唱團」,但絕對聽過《We Will Rock You》和《We are the Champions》;你可能不是皇后合唱團的歌迷,但如果追星,你的偶像的偶像很可能就是他們。而《波希米亞狂想曲》就是這個傳奇樂團的傳記電影,看完以後除了可以更深入認識樂團裡的靈魂人物—主唱佛萊迪墨裘瑞,可能還會想到你的偶像。

皇后合唱團被封為「有史以來最偉大的搖滾天團」,在音樂界的地位至今無人能超越,主唱佛萊迪墨裘瑞也不斷被票選為流行音樂史上最偉大的歌手之一,現在許多天王天后都是他們的樂迷。美國流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)曾說:「在我的一生之中佛萊迪墨裘瑞是影響我最深的人,不管是過去現在還是未來」;風靡全球的女神卡卡(Lady Gaga)也是出了名的鐵粉,連藝名中的「卡卡」也是受到皇后合唱團經典名曲《Radio Gaga》所影響。

▲《波希米亞狂想曲》劇照。(圖/福斯提供)

這麼一個影響全球樂壇深遠的樂團,主唱佛萊迪墨裘瑞卻在45歲那年病逝,留給樂迷無限遺憾,也讓來不及參與他所在年代的年輕人,錯失親耳見證偉大的機會。幸好經過長達8年的籌備,走過換主演、換導演、換片商,甚至殺青前導演還被開除的波折,世人終於能在佛萊迪墨裘瑞病逝27年後,透過電影《波希米亞狂想曲》了解這個傳奇歌手。

電影以80年代的「拯救生命」演唱會(Live Aid Concert)舞台作為開始和結束,劇情講述佛萊迪墨裘如何從無名小卒變成搖滾之神,觀眾透過鏡頭一窺他的親情、愛情、友情,也看到皇后合唱團如何唱出一首首流傳至今的經典,又是為什麼一度陷入解散的危機與低潮,還有四名成員之間那超越團員、不只朋友、更甚家人的緊密感情。

除了飾演佛萊迪墨裘的雷米馬利克演技過硬,讓人跟著他的經歷心裡情緒也起起伏伏,既然是樂團的傳記電影,電影中音樂的重要性肯定一點都不輸劇情。隨著一首又一首你聽過或者沒聽過的歌曲響起,佛萊迪墨裘瑞的歌聲也成了為電影加分再加分的催化劑,除了驚嘆他的才華,也會慢慢看見他的內心,還能進一步了解這些經典之作的創作背景,以及為什麼皇后合唱團能被世人稱為「最偉大的搖滾天團」。

很多人在看《波希米亞狂想曲》時,不只一次掉下眼淚,這個淚水不只是被劇情觸動、被歌聲感動,還有些觀眾是因為看著佛萊迪墨裘瑞就想到自己的偶像。看到皇后合唱團從酒吧駐唱到被唱片公司簽約,可能會想到他/她們在出道之前,是不是也懷抱才華就苦等一個被聽見的機會?看到皇后合唱團合力創作出經典歌曲時,可能會想到他/她們在錄音室裡完成現在YouTube上點擊數超高的好歌時,是不是也是一樣滿意又開心?

看到佛萊迪墨裘瑞隨著名氣高漲,家世背景、感情性向都成為輿論焦點,被記者尖銳逼問到情緒失控時,可能也會想到他/她們是不是同樣有不想讓人知道的一面,卻被迫攤在陽光下任人指指點點直到崩潰?看到佛萊迪墨裘瑞受夠沒有止盡的工作行程,皇后合唱團差點解散時,可能也會想到他/她們每天一再重複地唱歌、跳舞、練習、辦演唱會,是不是也有覺得疲累、迷茫、倦怠、不想繼續的時候?

特別是看到佛萊迪墨裘瑞在極高的人氣中找不到一個可以相伴左右的人,在派對歡笑後獨自被寂寞和空虛吞噬,在身心巨大的壓力下不得不尋求濫交、酒精和藥物的慰藉,在以為一切都好時被信任的人背叛......這些「巨星」光環背後的傷痕和黑暗面,不只幾乎摧毀佛萊迪墨裘瑞的人生,也是每一個追星的粉絲最不希望偶像承受的事情。

有些影評人認為《波希米亞狂想曲》太過美化、神格化佛萊迪墨裘瑞,對他生前不堪的過往太過輕描淡寫,但為何這部電影還是獲得大部分觀眾的稱讚?即使不是皇后合唱團的歌迷也被佛萊迪墨裘瑞的歌聲和故事感動?或許是因為其實我們每個人都很清楚明白:世界上本來就沒有完人,無論他是多偉大的巨星偶像,還是多厲害的天才藝術家。

佛萊迪墨裘瑞不管是外表、個性,做人還是處事,都不完美,他自大、自戀、自負,讓人在看電影時,會想搖他的肩膀請他成熟點。但他也不是一個壞人,唱出這麼多充滿正能量、感動人心歌曲的人,骨子裡怎麼會壞呢?很多時候他其實天真、直率,像個想讓所有人看見自己有多厲害的孩子,而這些令人又愛又恨的特質,也讓人忍不住嘆息為何他沒有早一點遇到真正的知己?為什麼沒有更多可以拉他一把的好人?

從古至今,有多少曾經被譽為「偉大」的公眾人物,因為失序行為從萬人崇拜變成人人唾棄?當然名人犯錯不能被正當化,不管擁有多少人氣都該為自己的行為負責。不過看遍國內外,不難發現社會大眾對光鮮亮麗的公眾人物,更會用苛刻的標準看待,在鏡頭前一舉一動都要完美得體,私底下也不能有一點負面,更不能犯錯。這些高標準要求可以「造神」,但一旦這座「神」有不合乎世人期待的形象出現,就會變成人人都可以罵他兩句的罪人,曾經的喜愛也變成更將他們逼向死路的利刃。

編劇在《波希米亞狂想曲》的最後,以「拯救生命」演唱會做為結束也很有意義,因為當時佛萊迪墨裘瑞正身處於毒品與酒精成癮的泥沼中,身邊太多狐朋狗友,讓他的事業完全跌到谷底,而這場被譽為本世紀最偉大的演唱會,不只是皇后合唱團創造歷史的決定性瞬間,也是佛萊迪墨裘瑞生命中的重要轉捩點。

看著皇后合唱團終於能站上這個具有非凡意義的舞台,全場民眾被他們的現場魅力收服時,很多人也隨著音樂忍不住落下感動又不捨的淚水,感動他們撐過低潮,也不捨佛萊迪墨裘瑞這麼快就離世。是啊,這個世上沒有人是完美的,自然也沒有哪個天才巨星可以只有光明面,但即使他們在某些面向不符合我們期待,也並不妨礙我們從一個有血有肉、有正向也有黑暗的藝術家身上,得到極大的感動與啟發不是嗎?