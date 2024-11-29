冨樫義博證實動手術！拚《獵人》連載不停更…網噴淚：老師保重啊

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣漫畫家冨樫義博昨日（28）無預警透露已經動手術，而且是局部麻醉下開刀，疑似身體出狀況。而他發文同時報告漫畫連載進度，過去時常因腰疾休刊，這次面對手術仍不斷更，全球各地粉絲紛紛湧入留言「老師保重啊！」

▲冨樫義博創作《獵人》持續連載中，被動漫迷視為有生之年系列。（圖／翻攝自X）

冨樫義博發文報告完成了2集份量的分鏡。接著提及已經接受手術，因為是局部麻醉，一邊聽手術實況說明一邊開刀，「學到很多也得到很寶貴的經驗，非常感謝」。

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▲冨樫義博突發文透露動手術。（圖／翻攝自X）

現年58歲的冨樫義博創作《幽遊白書》、《獵人》等人氣漫畫，以獨特的故事世界觀走紅全球，妻子武內直子是《美少女戰士》漫畫家，夫妻都是當紅漫畫家。他自1988年開始連載《獵人》，經歷數次休刊、最長停更4年，被動漫迷許願「有生之年盼看到結局」的作品之一，而作品時常停筆，是因為他患有腰疾，2022年連載至400集後改為不定期連載，9月曾發文透露腰疾惡化，11月動手術，則沒有提及是否與長年腰疾有關。

▲冨樫義博9月曾提及腰又惡化了。（圖／翻攝自X）

而冨樫義博自從開設X帳號後，主動向粉絲報告創作進度，每則貼文都超過百萬瀏覽。他發文提及動手術，並沒有因此停下漫畫更新進度，粉絲紛紛留言關心「老師請保重，希望您身體越來越好」、「冨樫老師請保重（哭臉）」、「你是當今最棒的作家，老師請好好保重身體」、「手術辛苦了，希望您早日康復」、「身體最重要，希望您好好休養，但也很在意（漫畫）後續」、「祈求老師身體健康」。