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鍾孟宏告白劉冠廷「永遠是我的菜頭」　新科金馬影帝張志勇驚喜現身《餘燼》

記者蕭采薇／台北報導

剛主持完金馬獎頒獎典禮的劉冠廷，卸下主持重擔後，為電影《餘燼》現身戲院和影迷互動。今年金馬典禮的開場，劉冠廷吊著繩索從高處降落，重現《餘燼》中從屋頂墜落的精彩一幕，一出場就獲得滿堂喝采。導演鍾孟宏更告白：「他是我永遠的菜頭。」

▲劉冠廷（左）為電影《餘燼》合體導演鍾孟宏（右）到戲院與影迷互動。（圖／本地風光提供）

▲劉冠廷（左）為電影《餘燼》合體導演鍾孟宏（右）到戲院與影迷互動。（圖／本地風光提供）

為了讓墜樓的瞬間真實，劉冠廷在烈日下曝曬近3小時，實景與棚內的拍攝加起來不下數十次，回想拍攝過程導演鍾孟宏笑說：「在棚內我們用每秒1000格來拍，那個焦非常難對，冠廷來回被用力拉了這麼多次，我覺得真是非常辛苦與敬業。」

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劉冠廷則分享這是他首次嘗試被人推下樓，「是很特別的體驗，跟導演聊劇本時他會突然給我情境，讓我想像小蔡有多麽敬忠職守。」鍾孟宏透露自己從 2018 年首次見到劉冠廷就覺得他是很純真、樸質的年輕人，編寫《陽光普照》劇本時便決定要請他演出「菜頭」一角，一路到現在《餘燼》中的「小蔡」，鍾孟宏映後活動上熱情告白：「劉冠廷和陳以文都是陪伴我在電影路上成長很重要的演員，我相信冠廷在我下一部片子裡面也還是會姓蔡，他是我永遠的菜頭。」

▲劉冠廷（左）為電影《餘燼》合體導演鍾孟宏（右）到戲院與影迷互動。（圖／本地風光提供）

▲為了讓墜樓的瞬間真實，劉冠廷在烈日下曝曬近3小時。（圖／本地風光提供）

有觀眾眼尖發現，剛以電影《漂亮朋友》勇奪金馬影帝的張志勇也在本片現身，導演鍾孟宏分享自己非常喜歡耿軍導演的電影《東北虎》，其中張志勇的表演更是吸引他，所以在撰寫劇本時就很希望邀請他演出，回想當時拍攝，鍾孟宏說：「他的演出真的非常精準，是很認真的演員，透過幾句台詞就能把特務很深的城府表現出來。」精湛表現甚至比預期的更好，只有短短幾幕也讓人印象深刻。

▲劉冠廷（左）為電影《餘燼》合體導演鍾孟宏（右）到戲院與影迷互動。（圖／本地風光提供）

▲新科金馬影帝張志勇（右）在《餘燼》中與莫子儀（左）有精彩對手戲。（圖／本地風光提供）

《餘燼》最新釋出的花絮更可見金曲歌王洪榮宏驚喜獻唱，紀錄電影尾聲最浩大也最轉折的一場戲，拍攝當天劇組承租了整個河濱公園的高架橋下，陳列上百桌宴席，出動近千位臨演。拍攝時洪榮宏一現身便帶動現場氣氛，引起熱烈歡呼，臨演群絲毫沒有感受到攝影機注視，拍攝順利結束後，也讓導演鍾孟宏笑說：「有種半殺青的感覺。」《餘燼》現正熱映中。

▲劉冠廷（左）為電影《餘燼》合體導演鍾孟宏（右）到戲院與影迷互動。（圖／本地風光提供）

▲金曲歌王洪榮宏在《餘燼》獻唱招牌歌曲《相思雨》。（圖／本地風光提供）

 

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