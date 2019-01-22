贈獎／《神探蒲松齡》「青蛇」聶小倩與寧采臣傳奇虐戀再現！

娛樂中心／綜合報導



由成龍、阮經天、林柏宏等人領銜主演的東方奇幻動作大片《神探蒲松齡》，即將於2月5日大年初一賀歲上映，片中細緻繽紛的美術設計與視覺特效，打造出美輪美奐的古典玄幻世界，還有許多稀奇古怪的小妖，宛如東方版「怪獸與他們的產地」！





▲《神探蒲松齡》將於2月5日上映。（圖／龍祥育樂多媒體提供）



傳說很久以前，人間突然闖進了許多妖怪，萬妖之王派出捉妖大師蒲松齡（成龍飾）化身神探，誓要將妖怪捉回！途中蒲松齡利用神器「陰陽判」收伏妖怪，並得到妖怪朋友們的幫助，在捉妖過程中結識了捕快嚴飛（林柏宏飾），並著手調查村內少女接連離奇失蹤事件，發現是女妖聶小倩（鍾楚曦飾）及鏡妖（林鵬飾）所為。蒲松齡趕到少女失蹤現場，捉妖獵人燕赤霞（阮經天飾）正與二妖打鬥。蒲松齡收伏了鏡妖，並把燕赤霞救回聊齋。



原來聶小倩本是人類少女，與善良的青麟蛇妖寧采臣相戀，寧采臣以妖丹換取小倩的影子，卻遭一場災劫，令妖丹見血受污，聶小倩成了噬魂奪魄的妖怪……一個天職收妖，遇上一對奇情佳偶，蒲松齡會否將他們收伏？《神探蒲松齡》有精彩的動作設計、逗趣的喜劇元素、扣人心弦的視覺特效、穿越永恆的愛情，帶領觀眾經歷一場奇幻壯闊的捉妖之旅！





▲▼《神探蒲松齡》電影劇照。（圖／龍祥育樂多媒體提供）





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