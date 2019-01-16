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澎恰恰12場音樂劇圓夢收官　加場邀來金曲歌后曹雅雯

記者許逸群／台北報導

「永遠無法看到自己的演出，只能不斷地詢問觀眾朋友的感受」，甫在華山烏梅劇院完成12場音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》反串演出的澎恰恰，只給自己打了75分，「首先要先扣掉先天男性扮演的限制，基本分數不會高，但是克服這點是最困難的。」

▲澎恰恰反串演出。（圖／躍演劇團提供）

▲澎恰恰反串演出。（圖／躍演劇團提供）

演出那麼多場，澎恰恰對於自己基本功仍覺得有進步空間。一般來說舞台劇或音樂劇的排練，都會經過一段課程訓練，但他是藉由多年對於女人的觀察來臨摹演出，覺得這是自己最大膽的地方，這也是開演前最緊張的部分。歷經12場演出，他每一場的拿捏和緊張的點皆不同，有時是聲音、有時是台詞。

澎恰恰談起自己的演出，認為和以往主持工作比較單一的呈現，這次是全方位整體的表演。他認為最困難的是「男變女，女又要變男」的梁祝橋段，陳麗卿在劇中為了和隔壁卡拉OK拼生意，率領姊妹唱起黃梅調短劇，「這到底是澎恰恰在演梁山伯，還是澎恰恰伴演的陳麗卿在演梁山伯」，讓他苦惱許久。

▲澎恰恰反串演出。（圖／躍演劇團提供）

▲音樂劇大受好評，澎恰恰應要求加場。（圖／躍演劇團提供）

與黃子佼的演出更是兩大綜藝天王首次「戲劇同台」，平時主持風格迥異的兩人在台上反而默契極佳，黃子佼演出來討教「台語口氣」的發片歌手，你來我往互虧互鬧，頗有笑果。結束時黃子佼更大方介紹孟耿如及她86歲的奶奶上台，表示孟奶奶看戲笑到眼淚都流出來。

對於圓了夢想的第一階段，澎恰恰認為自己60多歲還能挑戰新東西，是非常幸福的，也期許自己成為「全方位」的藝人。本戲除了2020年在日本東京本多劇場的公演以及規劃中的巡演之外，17日更是應觀眾要求於華山烏梅劇院加演一場，邀請台語金曲歌后曹雅雯擔任加演特邀的特別來賓。

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