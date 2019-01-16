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《101》富婆陳意涵「想媽媽爆哭」　被問分開幾天…答案網傻眼！

記者陳芊秀／綜合報導

22歲大陸女偶像陳意涵參加《創造101》，最終人氣獲得第14名，加上撞名台灣同名女星，火速打開知名度。她日前參加陸綜《完美的餐廳》，提到媽媽時哭了，不過落淚的原因令網友大傻眼。

▲陳意涵吃排骨想起很久沒見媽媽。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲陳意涵因《創造101》打開知名度。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

陳意涵出身福建富二代，當時曾傳出是《101》練習生中家境最富裕的。她節目中透露，小時候就讀寄宿學校，每天晚上都想媽媽，「以後我媽媽要是走了我該怎麼辦……」、「就是趕快賺錢然後讓她不要那麼辛苦，雖然她現在也沒有特別辛苦，但是，就是想讓她完全休息」

▲陳意涵吃排骨想起很久沒見媽媽。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲陳意涵想賺錢讓媽媽不要那麼辛苦，又改口「雖然她現在也沒有特別辛苦。」（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

接著陳意涵在節目中吃排骨時，再度想起很久沒有見到媽媽，眾人好奇多久沒見面了，愣了一下回答「15天。」說完忍不住笑出來。她全程哽咽，最後被問有沒有做過菜給媽媽吃，邊擦眼淚邊說：「沒有做，是那個冰果汁，榨給她喝，然後她就會覺得特別的欣慰。」

▲陳意涵吃排骨想起很久沒見媽媽。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲陳意涵被問起多久沒見媽媽，回答「15天。」（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲陳意涵吃排骨想起很久沒見媽媽。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲陳意涵做過榨果汁給媽媽，並說：「然後她就會覺得特別欣慰。」（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

網友見到陳意涵鏡頭前淚崩，忍不住笑虧「這是哪裡來的脆弱富二代」、「現在的孩子都這麼脆弱」、「幼稚園。」不過也有粉絲心疼「6歲就被送去寄宿學校了」、「從小寄宿依戀媽媽正常。」

▲陳意涵吃排骨想起很久沒見媽媽。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲網有酸陳意涵是脆弱富二代。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

陳意涵爆哭被網友截圖加上字幕笑虧「富婆榨果汁」，隨後自己也曬出在車裡摟著媽媽的合照，PO文「打工涵仔勸你們，不要再笑了！」同時她和媽媽坐在7人豪華保母車中，富二代出身又被驗證啦！

▲陳意涵吃排骨想起很久沒見媽媽。（圖／翻攝自微博／麻辣婊哥）

▲陳意涵曬媽媽合照回應：「不要再笑啦！」（圖／翻攝自微博／陳意涵）

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