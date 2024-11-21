ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《漂亮朋友》東北大叔「純愛約砲」　老友坦誠相見：拍完感情破裂了

記者蕭采薇／台北報導

獲得本屆金馬獎8項入圍的電影《漂亮朋友》，大陸名導耿軍帶著徐剛、薛寶鶴、王梓行及張迅等一票班底演員來台參與盛會。電影描述東北大叔的同志情，更有許多男男激情戲，徐剛開玩笑說：「拍了之後我們感情破裂了。」

▲▼ 《漂亮朋友》金馬首映-薛寶鶴,徐剛,張迅,王梓行。（圖／記者黃克翔攝）

▲《漂亮朋友》（左起）薛寶鶴、徐剛、張迅、王梓行來台參加金馬獎。（圖／記者黃克翔攝）

《漂亮朋友》男主角張志勇入圍本屆金馬影帝，但他因為正在拍戲，遺憾未能出席金馬。而徐剛、薛寶鶴責備金馬評審點名分別為男主角、男配角的遺珠之憾，徐剛故作生氣，開玩笑的說：「他們是不是搞錯了啊！」但坦言確實有點小吃味，不過仍衷心祝福張志勇，薛寶鶴則是喊話金馬獎：「加一個名額！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《漂亮朋友》金馬首映-徐剛。（圖／記者黃克翔攝）

▲《漂亮朋友》徐剛。（圖／記者黃克翔攝）

耿軍形容這是一部純愛電影，認為看完電影之後，觀眾會渴望愛情。但徐剛在片中與張志勇、薛寶鶴等人都有相當精彩的情慾戲，徐剛與張志勇是多年老友，卻要脫光「坦誠相見」，拍攝床戲前有一點害羞，但畢竟都是專業的演員，徐剛說：「那不是我，而是我塑造的角色。」薛寶鶴在片中則是想約砲還被嫌棄，本人則笑說，如果要像電影那樣力薦自己，他會說：「來我溫暖的懷抱吧！」

▲▼ 《漂亮朋友》金馬首映-薛寶鶴。（圖／記者黃克翔攝）

▲《漂亮朋友》薛寶鶴。（圖／記者黃克翔攝）

徐剛分享，劇本上面寫得很清楚，大家適應一下，「就像在冬天的東北游泳一樣，外面零下2、30度，水裡面大概1度，適應就不冷了。」至於與120公斤的薛寶鶴有肉體接觸，徐剛說真的腳麻了，「我們實力懸殊，被輕鬆拿下」，不過薛寶鶴說徐剛是「拿槍」的，可千萬惹不起。

演員王梓行雖然是第一次與耿軍合作，不過完全沒有壓力，因為兩人已經認識很多年，經常聚在一起吃飯聊天、討論電影，他還主動向耿軍提出「我能否演一個陰柔，比較刻板印象的角色」，耿軍也點頭答應，雙方很有默契。過去耿軍常常客串自己的電影，這次卻缺席，他笑說：「演員賽道已經很窄了！」

▲▼ 《漂亮朋友》金馬首映-合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《漂亮朋友》劇組來台參加金馬獎。（圖／記者黃克翔攝）

不過由於中國電影需經過配額抽籤才能在台上映，《漂亮朋友》今年未順利中籤，只能賭看看是否能在金馬獎獲得「最佳導演」，也讓影迷相當扼腕。該電影製片特別提及：「希望台灣媒體朋友幫幫忙，反映一下這個情況，這制度真的該調整了。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

推薦閱讀

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

獨家／尤物JENNY自爆16歲獻出第一次　不爽當護理師只願百人斬

Lulu：目的良善，天理難容！ 深夜罕PO「全黑圖」吐心聲

快訊／人氣歌手TYGA「沒趕上飛機」道歉！21hrs前限動被挖：還在美國遊樂園

陳傑憲妻啦啦隊出身！「二胎孕婦寫真」激美　粉求：多留美好基因

高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！「殺手千金靈魂交換」網認出台灣腔

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

6啦啦隊女神「自費飛東京」應援中華隊！　推掉活動損失10萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金馬獎, 金馬61, 漂亮朋友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《瘋狂電視台》演出15年宣布「關台」　趙正平陸巡演⋯女粉舉牌：趙哥我愛你
  2. 短今羨慕「韓職啦啦隊服1設計」！　搞笑喊話：我也需要
  3. 郭碧婷吐為人母心聲「懷孕生子很美好」　網掀兩派討論！
  4. 《漂亮朋友》東北大叔「純愛約砲」　老友坦誠相見：拍完感情破裂了
  5. 黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運
  6. 鄭怡爆「美國山林迷路驚魂」！　大喊女星名字...竟意外找到對方洋尪
  7. 王寶強遭舉報詐欺「金額達4.5億」！　受害者怒控：開空頭支票
  8. 女星家規由媳婦制訂超委曲　感謝兒子放過她一馬
  9. 樂天女孩陳伊出國脫了！　「解放比基尼」蹦出上圍激辣
  10. 成龍曝40年前「首拿1600萬片酬」心境！　一夜暴富土豪行逕掀議

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366