《漂亮朋友》東北大叔「純愛約砲」　老友坦誠相見：拍完感情破裂了

記者蕭采薇／台北報導

獲得本屆金馬獎8項入圍的電影《漂亮朋友》，大陸名導耿軍帶著徐剛、薛寶鶴、王梓行及張迅等一票班底演員來台參與盛會。電影描述東北大叔的同志情，更有許多男男激情戲，徐剛開玩笑說：「拍了之後我們感情破裂了。」

▲《漂亮朋友》（左起）薛寶鶴、徐剛、張迅、王梓行來台參加金馬獎。（圖／記者黃克翔攝）

《漂亮朋友》男主角張志勇入圍本屆金馬影帝，但他因為正在拍戲，遺憾未能出席金馬。而徐剛、薛寶鶴責備金馬評審點名分別為男主角、男配角的遺珠之憾，徐剛故作生氣，開玩笑的說：「他們是不是搞錯了啊！」但坦言確實有點小吃味，不過仍衷心祝福張志勇，薛寶鶴則是喊話金馬獎：「加一個名額！」

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▲《漂亮朋友》徐剛。（圖／記者黃克翔攝）

耿軍形容這是一部純愛電影，認為看完電影之後，觀眾會渴望愛情。但徐剛在片中與張志勇、薛寶鶴等人都有相當精彩的情慾戲，徐剛與張志勇是多年老友，卻要脫光「坦誠相見」，拍攝床戲前有一點害羞，但畢竟都是專業的演員，徐剛說：「那不是我，而是我塑造的角色。」薛寶鶴在片中則是想約砲還被嫌棄，本人則笑說，如果要像電影那樣力薦自己，他會說：「來我溫暖的懷抱吧！」

▲《漂亮朋友》薛寶鶴。（圖／記者黃克翔攝）

徐剛分享，劇本上面寫得很清楚，大家適應一下，「就像在冬天的東北游泳一樣，外面零下2、30度，水裡面大概1度，適應就不冷了。」至於與120公斤的薛寶鶴有肉體接觸，徐剛說真的腳麻了，「我們實力懸殊，被輕鬆拿下」，不過薛寶鶴說徐剛是「拿槍」的，可千萬惹不起。

演員王梓行雖然是第一次與耿軍合作，不過完全沒有壓力，因為兩人已經認識很多年，經常聚在一起吃飯聊天、討論電影，他還主動向耿軍提出「我能否演一個陰柔，比較刻板印象的角色」，耿軍也點頭答應，雙方很有默契。過去耿軍常常客串自己的電影，這次卻缺席，他笑說：「演員賽道已經很窄了！」

▲《漂亮朋友》劇組來台參加金馬獎。（圖／記者黃克翔攝）



不過由於中國電影需經過配額抽籤才能在台上映，《漂亮朋友》今年未順利中籤，只能賭看看是否能在金馬獎獲得「最佳導演」，也讓影迷相當扼腕。該電影製片特別提及：「希望台灣媒體朋友幫幫忙，反映一下這個情況，這制度真的該調整了。」