郭碧婷吐為人母心聲「懷孕生子很美好」　網掀兩派討論！

記者劉宛欣／綜合報導

藝人郭碧婷以平面模特兒身分出道，2012年演出電影《小時代》南湘一角大紅，成為許多觀眾心目中的仙氣女神，2019年她與香港男星向佐結婚，兩人婚後數度傳出婚變，但她仍經常公開透露甜蜜夫妻生活。近日她登上節目，聊起了懷孕生子，她侃侃而談，並且驕傲表示「覺得懷孕、生子是一件很美好的事」。

▲郭碧婷認為懷孕生子很美好。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷近日登上節目，提起下輩子可以選的話，想要當男孩，她表示自己小時候一直覺得自己比較像男孩，對身體有很多困惑，例如因為生理期而感到疼痛，所以很羨慕男性，一旁嘉賓附和「（男性）也不用承擔懷孕」，她對此則有不同看法，已經是人母的她笑著說「不會，我覺得懷孕生子是一件很美好的事，因為男人做不到，孩子是妳的骨肉心血造出來的，這是一件造物者很神奇的事情」。

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▲郭碧婷在節目上聊起懷孕生子。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷一番言論衝上微博熱搜，微博網友紛紛提出看法，留言表示「有錢有閒生娃自然好，普通人就不一樣了」、「看着外表柔弱，但沒想到內心如此堅韌」、「有錢人生孩子，當然是幸福的事情」、「這才是真愛孩子的媽媽吧」、「這取決你嫁的婆家如何」、「那是因為她不用上班」，看法相當兩極。