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梁詠琪《恭喜八婆》換上女警制服　導演自肥扮前男友

記者洪文／綜合報導

香港鬼才導演彭浩翔執導喜劇片《恭喜八婆》，集結香港8大女星扮「八婆」，其中梁詠琪更扮演軍裝女警，一展帥氣模樣，而導演彭浩翔則是客串演出她的前男友，讓她忍不住笑說：「每次和彭導演合作，都是來負責滿足他的慾望啊！」

▲▼梁詠琪《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

▲梁詠琪《恭喜八婆》劇照及工作照。（圖／華映提供，以下同）
  
曾在電影《香港仔》中和導演彭浩翔合作愉快的梁詠琪，這回《恭喜八婆》穿上女警製服，扮演香港的軍裝警察，她覺得穿上軍裝警察的製服十分帥氣，「忍不住一直站得很挺！」她對扮相非常滿意，開心表示要傳造型給老公和女兒看一下，「很怕他們以為我真的成了警察啊！」

▲▼梁詠琪《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

梁詠琪在《恭喜八婆》有段與同為八婆的好友大搶男友的往日恩怨，才讓她與八婆們翻臉不再往來，沒想到，這位被搶奪的前男友竟由導演彭浩翔演出。她得知前男友演出人選大笑不止，直呼每次和彭浩翔合作都會出乎她的意料之外，「之前演《香港仔》彭浩翔安排我演出洗澡戲，他說我滿足了他的慾望，這次又扮演我的前男友，好像每次拍他的電影，我都有種吃虧的感覺。」

▲▼梁詠琪《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

但是梁詠琪笑說，非常期待和彭浩翔的對手戲，「我可以不停鬧他，即興演出，一定很有趣。」而身材高挑的她表示不會為了配合導演的身高穿平底鞋演出，「他會找我演八婆前女友，就是看上我比他高吧！」

▲▼梁詠琪《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

梁詠琪近年重心轉往家庭生活，許久沒拍電影，「這次可以很開心拍一部賀歲作品，演得心情很好，大家都很歡樂，但我因為過去的一段情，在片中很多時間都是臭臉演出。」她笑稱演八婆就是要會吵架，「所以我在片中不停吵架，有一種發洩的感受，平日都很少吵架，即使拍吵架戲都很享受。

▲▼梁詠琪《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）
 
此外，梁詠琪笑說透過電影拍攝，認識了影壇中的好多八婆，她還透露導演不時加戲，讓她笑嘆自己只收了客串的酬勞，真的有點虧本，但拍攝期間非常開心，她覺得一切都值得，「難得碰到那麼和諧的工作團隊，拍攝時心情都非常好，拍這部作品也會讓我想起一些很久沒聯絡的好朋友啊！」
 
《恭喜八婆》預計2月27日在台上映。

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關鍵字

恭喜八婆, 梁詠琪, 彭浩翔

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