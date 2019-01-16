呂薔演出怕乾掉..林宥嘉喝水都有尖叫！小宇：我喝沒人理我

記者盧薇淩／台北報導

歌手呂薔出道6年多，去年推出新專輯《Dear Myself》，將於18日在西門町河岸留言舉行「Dear Amuyi」LIVE演唱會，16日開放總彩練團媒體拍攝，替他寫下《灰燼》的宋念宇（小宇）特地到場打氣加油，呂薔表示對於表演不緊張，但最怕自己在台上的talking會變「乾面」（乾掉的場面），一旁小宇聽了說：「所以我就不講話。」現場一陣大笑。

▲呂薔演唱會總彩，小宇探班打氣 。（圖／記者周書羽攝）

呂薔前幾天對於表演緊張到輾轉難眠，但現在興奮、期待大於緊張，歌曲部分準備差不多，但對於在台上跟歌迷聊天互動，直喊很難，一旁小宇聽了說：「所以我就都不講話，在台上說話很難，但我蠻喜歡在台上聊音樂，初衷是想把寫這首歌的衝動跟感動分享給大家，但不是每個人都懂，有些人比較喜歡聽你講話。」好友林宥嘉和粉絲的默契是「喝水時也有尖叫聲」，小宇笑說：「我喝水會沒人理我。」

▲呂薔現場演唱《灰燼》 。（圖／記者周書羽攝）

但因呂薔在河岸留言，和粉絲較為近距離，小宇提議她能找印象深刻的觀眾，在台上調侃他，也鼓勵呂薔多創作，演出時也有話跟觀眾分享。2018年在演藝事業上有好成績，被問2019年新年新希望？她說希望能推出新專輯，至於告別單身，她說：「順其自然啦，就真的沒對象，介紹的朋友都是gay。」小宇則笑說自己反而不希望刻意介紹，有種相親感，但如果真遇到一見鐘情的對象，「那就come on,man！」

呂薔先前宣傳期跟新人歌手廖柏雅常一起跑通告，「我們兩個太有緣了，他一見到我就說『你知道嘛』，他說我們生日同一天，上通告一起，交換禮物也一起。」那廖是她的菜嗎？呂薔說：「還ok啦，沒有感覺，我比較喜灣粗曠型，威爾史密斯那種，幽默的，看到他會私下跟小孩互動，是個好丈夫。」而這次廖柏雅也將在演唱會上擔任嘉賓合唱。

▲▼呂薔困擾演出時的talking，小宇傳授技巧。（圖／記者周書羽攝）