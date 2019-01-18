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贈獎／「聲林之王冠軍預測」正式啟動　演唱會VIP票與萬元禮券加碼送！

娛樂中心／綜合報導

近10年網友討論度最高選秀節目「聲林之王」，七強選手終於在民間高手的踢館試煉中誕生！搶到總決賽門票的選手分別為來自泰國的13歲妹妹Gail Sophicha、歌聲情感濃度飽滿的張若凡、具有小愛黛兒稱號的許莉潔、被選手們稱呼為老師級的李友廷、聲音溫暖且粉絲人數龐大的鄭可強、節目中零敗績的馮玟璇、極具舞台魅力且創作能力的林孟辰，其中一位選手將於1月25日晚點9點的總決賽首播中，獲選為第一季的「聲林之王」！

「聲林之王冠軍預測」正式開跑。
▲「聲林之王冠軍預測」正式開跑，校園演唱會VIP票與聲林週邊好禮送給你。

「聲林之王冠軍預測」票選活動於此刻也正式啟動！快來投下你心目中的冠軍選手是誰，力挺你心中的「聲林之王」，就有機會獨得5000元禮券、聲林之王校園演唱會VIP入場券、首席導師林宥嘉與蕭敬騰親筆簽名照及限量海報...等超多好禮，每天都可投一次票，力挺你心中的總冠軍！

【活動資訊】

◎活動時間：1月18日23:00至1月24日23:59止。
◎得獎獎項：
1.5000元禮券。(2名)
2.聲林之王校園演唱會VIP入場券。
3.首席導師蕭敬騰與林宥嘉親筆簽名照。
4.聲林之王限量海報。
◎活動方式：每人每天限投一票，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉，由活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：依報名資訊中所填寫的E-mail寄送得獎通知，個人資料請務必正確填寫以利通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，1/31前得獎者需回覆活動小組，逾期視同放棄。聲林之王校園演唱會VIP入場券預計於三月初寄出，演唱會相關訊息也將於三月陸續公開，相關詳情請鎖定聲林之王社團。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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贈獎, 聲林之王, 冠軍預測

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