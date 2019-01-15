8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳尊育有一對兒女，曾帶著參加《爸爸去哪兒5》爆紅兩岸三地，現在孩子恢復正常生活，在學校相當活躍。他15日曬出照片，陪大女兒NeiNei出席舞蹈演出，並且公開女兒參加英國芭蕾舞考試的結果，好成績被狂讚「太有才啦！」

▲吳尊帶8歲女兒NeiNei參加芭蕾舞考試。（圖／翻攝自微博／吳尊）

NeiNei在老爸陪同下，參加英國皇家舞蹈學院的芭蕾舞考試，並且獲得Distinction（優秀通過），老爸難掩驕傲PO文「她很愛，很努力，但也很辛苦，NeiNei，我們都為妳感到驕傲。」現年8歲的她身穿白色舞衣，拿成績單露出笑容，梳成包頭既端莊又可愛，苦練芭蕾舞的照片也跟著曝光，劈腿一字馬還下腰，除了有柔軟身段，遺傳爸爸的大長腿更是吸睛，蛋糕裙5層還能露出小腿。

▲NeiNei穿白色舞衣領獎狀。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊曬NeiNei練習照，劈腿下腰相當辛苦。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei成績單拿到Distinction優秀通過。（圖／翻攝自微博／吳尊）

網友湧入吳尊微博留言，「我的天使Nei越來越棒啦」、「簡直是全能啊」、「有才的爸爸和有才的女兒」，還有粉絲笑虧「露出老父親的微笑」、「現在完全是大姑娘了啊！越長越像你了喔！」眾人對孩子的成長都相當期待。

▲吳尊和NeiNei在舞台合照，女兒蛋糕裙有5層長。（圖／翻攝自微博／吳尊）