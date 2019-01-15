ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳尊育有一對兒女，曾帶著參加《爸爸去哪兒5》爆紅兩岸三地，現在孩子恢復正常生活，在學校相當活躍。他15日曬出照片，陪大女兒NeiNei出席舞蹈演出，並且公開女兒參加英國芭蕾舞考試的結果，好成績被狂讚「太有才啦！」

▲吳尊曬NeiNei成績單。（圖／翻攝自微博／吳尊） 

▲吳尊帶8歲女兒NeiNei參加芭蕾舞考試。（圖／翻攝自微博／吳尊）

NeiNei在老爸陪同下，參加英國皇家舞蹈學院的芭蕾舞考試，並且獲得Distinction（優秀通過），老爸難掩驕傲PO文「她很愛，很努力，但也很辛苦，NeiNei，我們都為妳感到驕傲。」現年8歲的她身穿白色舞衣，拿成績單露出笑容，梳成包頭既端莊又可愛，苦練芭蕾舞的照片也跟著曝光，劈腿一字馬還下腰，除了有柔軟身段，遺傳爸爸的大長腿更是吸睛，蛋糕裙5層還能露出小腿。

▲吳尊女兒NeiNei參加芭蕾舞考試，勇奪好成績。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei穿白色舞衣領獎狀。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊女兒NeiNei參加芭蕾舞考試，勇奪好成績。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊曬NeiNei練習照，劈腿下腰相當辛苦。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊女兒NeiNei參加芭蕾舞考試，勇奪好成績。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲NeiNei成績單拿到Distinction優秀通過。（圖／翻攝自微博／吳尊）

網友湧入吳尊微博留言，「我的天使Nei越來越棒啦」、「簡直是全能啊」、「有才的爸爸和有才的女兒」，還有粉絲笑虧「露出老父親的微笑」、「現在完全是大姑娘了啊！越長越像你了喔！」眾人對孩子的成長都相當期待。

▲吳尊和NeiNei在舞台合照，女兒蛋糕裙有5層長。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊和NeiNei在舞台合照，女兒蛋糕裙有5層長。（圖／翻攝自微博／吳尊）

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

推薦閱讀

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 羅志祥高調賣女友聯名衣！　遭酸「私生活讓粉絲買單」
  2. 劉至翰和第二任妻婚變快閃進棚！經紀人：他說這次離婚，不會再結婚
  3. 《蜘蛛人：離家日》首支預告反派現身！傑克葛倫霍「超展開神技」帥炸
  4. 快訊／劉至翰二任妻子宣佈「離婚」：劉先生有了更好的選擇
  5. 梅根王妃懷孕6月「踩10CM細高跟」　大紅大紫秀圓肚
  6. 太可愛！威秀限量《馴龍高手3》沒牙爆米花桶　網融化：嘴巴會吃❤
  7. 孫安佐「圓胖弟→180cm壯男」　自揭黑歷史照…網：胖子都是潛力股
  8. Wanna One最後公開演出！唱到紅眼眶　「11句約定」逼哭粉絲
  9. 《Sky Castle》太夯！尹世雅13年前舊照被挖出驚人外貌
  10. 賀歲片《神探蒲松齡》正式預告！「紅毯最美女星」挑戰女妖聶小倩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366