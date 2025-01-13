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崔敏煥婚姻3次危機全說了：她一天睡18hrs⋯　前妻飆3字經「離家出走20次」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥2023年底宣布離婚，怎料後續爆出他找小姐等醜聞錄音檔，對此，他強調「沒有發生性關係」，且該處並非酒店。沈澱許久，崔敏煥首度接受韓媒專訪，還原夫妻倆的關係其實早就回不去了，第一次提出離婚是2021年，前妻律喜晚上玩耍、早上睡覺，夫妻倆爭吵她就離家出走多達20次，讓他早已相當崩潰。

▲崔敏煥、律喜2023年底離婚，婚姻3次危機全說了：早想離婚⋯　前妻飆3字經「離家出走20次」。（圖／翻攝自崔敏煥IG、D社臉書）

▲崔敏煥、律喜2023年底離婚，夫妻倆撕破臉互告。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

崔敏煥還原夫妻倆第一次失和的主因，其實是律喜生活作息導致，他不滿前妻一直在睡覺並未做好媽媽之責，碎念幾句就會起爭執，律喜甚至在媽媽面前飆罵三字經「X的，瘋子，是因為誰我才這樣活著」，2021年8月1日當晚凌晨，律喜帶著大兒子回娘家離家出走了，長達10天未歸，持續冷暴力訊息不讀不回。

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律喜事後承認「罵髒話是我不對，但是哥哥（崔敏煥）你先大聲的」，崔敏煥回應「再怎樣吵架也不能太過火（此處為罵媽媽髒話）」，兩人後來和好了，但律喜一天睡18到20小時的生活作息還是沒改變，只要一吵架，前妻就用離家出走的方式抗議。崔敏煥受訪時無奈表示：「我們一起生活5年，這段時間只要爭吵律喜就離家出走多達20次，短的話1、2天，長的話1週甚至10天。」

2021年8月1日那天，也是崔敏煥動離婚念頭的時機，他傳了訊息向FNC娛樂公司內部者表示「好像只能到這裡了，我想離婚」，夫妻倆的感情難回溫。

▲▼崔敏煥婚姻3次危機全說了：早想離婚⋯　前妻飆3字經「離家出走20次」。（圖／翻攝自崔敏煥IG、D社臉書）

▲崔敏煥前妻對媽媽飆3字經，離家出走多達20次，承認「早就想離婚了」。（圖／翻攝自D社臉書）

第二次離婚導火線，2022年下半年律喜發現崔敏煥的「找小姐錄音檔」，崔敏煥同樣是因為受不了律喜的睡覺生活作息，再度瀕臨崩潰邊緣，他解釋：「2022年下半年因為壓力靠酒消愁，是我解決問題的方式不夠成熟。」妻子發現時，他不斷懇求原諒，並解釋該場所是律喜過去曾經舉辦過生日派對的KTV，「因為KTV沒有房間，所以我才問有沒有其他可以預約的房間，我絕對沒有性交易，但律喜誤會了，我承認我做錯了，道歉了，也反省了。」

崔敏煥受訪時再度強調，兩人協議離婚時，律喜根本沒有提出KTV的問題，「但她突然以我上聲色場所為由主張是婚姻失和主因，並向我要求精神賠償費⋯」。

回顧第三次離婚導火線發生於2023年8月26日，崔敏煥要參加FTISLAND的首爾公演前夕，律喜於8月19日再度離家出走，直到26日晚上醉醺醺地回到家，妻子向他保證：「我不會再離家出走了。」沒想到幾天後，律喜又一晚未歸，隔日也是，再度玩到清晨才回家，崔敏煥正式下定決心要離婚。

事實上，在這之前，崔敏煥2023年3月28日曾傳訊息給妻子，透露律喜再度睡到叫不醒，「小胖胖，我真的很難過，我想跟妳一起聊聊，但妳整天都在睡覺，我們何時可以聊呢？」他看著曾經出演《家務男》的影片流下眼淚，感傷地說：「想跟妳一起看影片，也想跟妳聊聊，但不管我怎麼叫妳，妳都不醒。」無論他怎麼溫情喊話，律喜的生活作息始終沒改善。

崔敏煥一一列出曾幫律喜付過的大筆金額，2017年律喜懷孕退團前公司的解約金韓幣1億2500萬元、2019年律喜爸爸向他借了韓幣2千萬元、2020年律喜廣告代言賺了韓幣2億元，稅金3144萬元卻是他付的、2023年7月崔敏煥匯了韓幣5千萬元給律喜，離婚之後2024年8月崔敏煥追加付韓幣2千萬元作為律喜的生活費。

▲▼崔敏煥婚姻3次危機全說了：早想離婚⋯　前妻飆3字經「離家出走20次」。（圖／翻攝自崔敏煥IG、D社臉書）

▲崔敏煥透露律喜一整天都在睡覺，夫妻倆為此爭吵過很多次。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

崔敏煥首度對外公布離婚主因，他說出心裡話：「離婚之後我也一直照顧著律喜，但我不知道為何她會突然這麼極端，我承認我的錯誤，只是有謠言的部分，我想要導正過來，對不起。」另一方面，《Dispatch》試圖聯繫律喜，但對方沒有給予任何回覆。這篇訪談曝光後，立刻引起大批網友關注，只是多數網友不太買單，也有人認為夫妻倆的私事搬到檯面講，令人感到相當難堪。

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