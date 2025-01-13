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日本創作歌手Yuika首次露臉　網暴動：跟想像的一樣

日本覆面系歌手Yuika，首次公開露臉。（翻攝X@yuika_singuitar）

▲日本覆面系歌手Yuika，首次公開露臉。（圖／翻攝X@yuika_singuitar）

圖文／鏡週刊

日本覆面系創作女歌手Yuika（ユイカ）甜美歌聲圈粉許多人，但其長相一直都是個謎，如今Yuika選擇在自己20歲生日公開長相，超可愛容貌讓網友暴動，直呼「跟想像的一樣」。

Yuika原本活躍於TikTok，直到2021年透過YouTube發表歌曲〈好きだから〉，迅速奪下多國Spotify排行榜冠軍，但她從未公開自己面貌。

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昨（12日）Yuika透過社群平台「X（前身twitter）」發文，表示她決定在20歲生日這天「公開露臉」，感謝這些不知她容貌卻支持她的粉絲們。隨著Yuika邁出新的一步公開露臉，網友看到也驚呼「跟想像的一樣」「會繼續支持妳的」「太可愛了」。

Yuika長相曝光了。（翻攝X@yuika_singuitar）▲Yuika長相曝光了。（圖／翻攝X@yuika_singuitar）

同時，Yuika也預告她未來的活動會有很大轉變，但不變的會是繼續替大家唱歌，「一直都很喜歡大家」。


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鏡週刊, Yuika, 覆面系

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