孟耿如嫁黃子佼倒數❤　孟媽媽「這番話」有洋蔥

文／關韶文

藝人孟耿如2018年大豐收，不僅以《麻醉風暴2》入圍金鐘女主角獎，更發行了首張個人EP《#不可愛》。過年前，孟耿如帶著媽媽一起接受訪問，孟媽媽除了推薦「自製美食－婉婉」外，談到女兒將嫁給黃子佼，孟媽媽更是語重心長說個沒完，天下父母心展露無遺。

孟耿如帶著媽媽一起露面，孟媽媽帶著整桌八寶飯、牛軋餅乾、白木耳蓮子湯等佳餚，拍攝時也對擺盤相當有想法。只要談到美食，孟媽媽話匣子就打開，仔細介紹材料如何準備、配色如何兼顧健康。

▲▼孟耿如相當支持媽媽的健康美食。（圖／記者黃克翔攝）

時間回到10年前，起初是因為小孩上課、上班，孟媽媽在家自己照顧爺爺覺得無聊，想說就來做做看「健康美食」。有趣的是，孟家人都是吃糙米飯長大，有一次孟家人到親戚家中吃飯，孟耿如的姊姊第一次吃到白米飯，還反問媽媽，「我們家是不是因為很窮，所以吃不起白米？」意外鬧了一則笑話。

孟媽媽起初只是自己做好玩，由於家人都在電信公司上班，於是好手藝傳遍了整間公司，紛紛喊起要「團購」，孟媽媽透過自己摸索，在2013年成立了粉絲專頁，卻被孟耿如嫌棄，「我媽真是電腦白痴，創個粉絲專頁，照片都超醜，連失焦都看不出來！」

▲▼孟耿如起初嫌棄媽媽拍照很醜，導致食物賣相不佳。（圖／記者黃克翔攝）

一開始，孟媽媽真的只是做興趣，甚至別人訂了一個桂圓米糕，就順便送了一堆白木耳湯。生意好的時候，孟媽媽連續兩週都只睡三小時，家裡每個角落都是食材，孟耿如心疼表示，「我們睡覺時間，她都還在忙，而我唯一能幫忙的，大概只有把鳳梨酥塞到盒子裡。」

孟耿如即使演藝工作滿檔，但是只要有空，還是會幫媽媽一同包裝，「因為我是怕她累，但我媽就是一個善良雙魚座，在食物送到人家手中時，看到對方很開心，就值得了！」接著孟耿如開玩笑說，「不然她在家沒事做，也可能會一直變胖！」

▲▼孟耿如出道多年，現在多了一分女人味。（圖／記者黃克翔攝）

看見媽媽對自己的食品如此用心，孟耿如簡直成了最佳推銷員，逢人就推薦自家產品，甚至連張小燕都曾訂過100盒分送給親友，不過孟耿如越認真，反而讓孟媽媽越不好意思，孟媽媽還私下對孟耿如說，「不要為了讓我生意好，又去拜託人家，如果是說喜歡再買，耿如就說他們有喜歡，我才給他們資料的！」

孟媽媽從興趣中找到自己的「事業第二春」，她未來更打算開設烹飪教室，變成複合式企業，「如果我可以在我能發揮的領域上，跟大家分享，是自我肯定的價值，自己研究、教學，這就是一種分享，一路走來，美食的定義是『健康分享比賺錢還重要。』」

從生活中找到成就感，每天都能快樂過日子，難怪孟媽媽完全看不出來55歲，談吐相當年輕，被問到孟耿如將嫁作人妻這題，孟媽媽笑說，「我都會覺得說，你們低調一點，不要每個事情都這麼張揚，可是她就說，沒辦法，記者就是要問，每次看新聞，就是提醒我們說，這個時間，快到了！」

聊到女兒將變成黃家人，孟媽媽語重心長，她不擔心黃子佼對她好不好，反而憂心自己的女兒不會做菜，「我是擔心萬一颱風不能外送，一定要自己煮啦！目前這樣看，我是比較放心佼佼，比較不放心耿如，這沒有辦法，畢竟耿如比較年輕，怕她沒有這麼成熟。」

▲孟媽媽很放心把女兒交給黃子佼。（圖／翻攝自YouTube）

孟媽媽被問到自己的婚禮有沒有什麼遺憾，希望孟耿如可以完成，孟媽媽搖搖頭，表示自己現在狀態很幸福，轉過頭看著孟耿如說，「總有一天要走入婚姻，我希望你在結婚前，能夠想做的事情盡量去做，結婚後會有很多牽絆，掛心的，礙於另外一半的感受，不能去做，結婚之前全部去做，像是我，該玩的、該經歷的、該去做的，我都有差不多了，甘願走入婚姻。」

孟耿如笑說，自己想去打工遊學、開心度假，但礙於工作關係都卡住了，「現在只希望把房貸還完，舞台劇好好排練。」訪問結束後，媽媽還默默又拿了一袋自己做的食品給孟耿如，偷偷在耳邊對她說「看佼最近很辛苦，給他補一補！」