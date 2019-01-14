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白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

記者李湘文／綜合報導

藝人白冰冰被網紅「A濫」林雅強質疑不適任高雄市觀光代言人，12日在臉書直播中反問對方：「你結婚了沒？你有沒有死過女兒？」引起討論。對此，A濫13日晚間再度發文，槓上白冰冰和其他攻擊他的網友：「不用說什麼如果我的女兒死了怎麼樣，我直接加碼我全家都死了好了！」

▲白冰冰、A濫隔空回應彼此。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅）、林雅強）

▲白冰冰、A濫隔空回應彼此。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅）、林雅強）

A濫日前公開提出質疑，認為白冰冰不適合擔任觀光代言人，因為「她心中還放不下白曉燕」。即使已過22年，白冰冰提到兇手仍充滿怨恨，想起自己的人生還會在節目中痛哭，A濫評價：「三不五時就來個負能量，這似乎不符合擔任觀光代言所需的一些特質。」一番話引發爭議，也傳到白冰冰耳裡。

▲白冰冰回應林雅強。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

▲白冰冰12日在直播中問林雅強「你有沒有死過女兒」。（圖／翻攝自臉書／白冰冰（白雪嬅））

對此，A濫13日再度發文說明，強調自己說的是「不適合」而非「沒資格」，並解釋其中的不同：「一套日式茶几不適合放在歐式客廳，不代表它不好；王柏融不適合守內野，不代表他沒資格打球。」

對於網友辱罵，A濫回應：「鄉民們也不用說什麼如果我的女兒死了怎麼樣。我直接加碼我全家都死了好了，然後我哭哭啼啼20年，我想也沒有有精力去代言什麼。」他反諷網友：「搞不清楚狀況就來這裡氣pupu的，我就當你是來逛年貨大街。」並放話聯絡律師處理。

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