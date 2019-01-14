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陳綺貞悶1個月險變邊緣人！認「有點落寞」喊：快來約我

記者盧薇淩／台北報導

歌手陳綺貞出道20週年「漫漫長夜」演唱會11日起一連在小巨蛋舉行3場，13日會後慶功宴上受訪，提到演出時忍不住情緒激動泛淚，她說：「主要是看到歌迷的臉，很多歌迷都20年了，想到他們以前的樣子，中間經歷很多事，無法強忍。」而她有別以往只在台上唱歌，多次走下台和歌迷互動握手，「在台上享受是我唯一能做的事，我是怕他們有危險，怕他們會跌倒，在乎安全。」

▲▼陳綺貞小巨蛋演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲陳綺貞在小巨蛋一連開唱3天。（圖／記者張一中攝）

陳綺貞這次演唱會穿著低胸銀色禮服現身，難得小露性感，被問是否心裡掙扎許久，她笑說：「我怎覺得還蠻自然地就走到這一步，我和我造型師合作快20年了，這衣服讓我嘗試，本來還要更低。」她也提到突然轉變尺度，是因先前去香港上表演課，發覺自己有當身體演員的潛力，除了文字、音樂之外，也要運用身體幫助讓聲音更有情感。

▲▼陳綺貞小巨蛋演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲陳綺貞演出結束，開放朋友邀約。（圖／記者張一中攝）

問起對自己的表現打幾分？陳綺貞想了一下說，「100分又太驕傲了，給你們打（分數）吧。」她稱自己是邪教，有粉絲打趣稱「我就是會買勞斯萊斯送你的信徒」，讓她看了覺得粉絲很可愛。演唱會結束，她稍作休息後又要繼續巡演，更笑說：「已經一個多月了，家人、朋友都沒人理我，他們覺得我一定很忙，所以我有點落寞，現在大家可以來約我了！」在演出時和鍾成虎同台，被問結婚大事，她同樣說目前還沒還計畫，有好消息會向大家宣布。

▲▼陳綺貞小巨蛋演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲陳綺貞出道至今20年。（圖／記者張一中攝）

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