贈獎／台灣二十年來第一部麻將賀歲片！ 快揪好友來《大三元》摸一圈

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台灣二十年來第一部正宗麻將賀歲片《大三元》來啦！由澎恰恰監製，找來ELLA攜手張軒睿同台飆戲飆麻將，描述因為麻將失去家業再奪回企業的故事。



▲《大三元》電影海報。（圖／牽猴子提供）



劇情描述原本名不見經傳的盛家，因為一場麻將賽而意外成了代代富貴的大型企業，而他們之所以能致富的關鍵，就是麻將。時光荏苒，來到二十一世紀，盛家企業的長孫曉白（張軒睿飾演）原本要在爺爺過世周年這天繼承家業，但卻因自己的貪玩和不長進而缺席，被二伯父南風（黃仲崑飾演）在典禮上趕出家門，讓他一夕之間從富貴公子哥變成貧窮落水狗。



作為一部賀歲片，豪華的卡司自然是不可缺少的重點，《大三元》集合了老中青三代的人氣明星，讓全世代觀眾走進戲院都能夠看見熟悉的面孔，除了入圍金鐘獎的「國民男孩」張軒睿和台灣女子天團「S.H.E.」的ELLA陳嘉樺外，堅強卡司還包括黃仲崑、王彩樺、實力派演員陶傳正（陶爸）、王琄、李沛旭、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋、海裕芬、巴鈺、許富凱、嚴正嵐、吳承洋、阿翰、顏毓麟、言野、皮皮和那那大師等，其中除了有多位新生代演員是首次挑戰大銀幕演出，更有許多資深老將是睽違多年重返大銀幕演出，除了充滿新鮮感外，也有讓觀眾懷念的面孔參與其中。



▲▼《大三元》將在2月1日上映。（圖／牽猴子提供）



===參加活動！送你去看《大三元》===

◎活動時間：1/18（五）至 1/23（三）中午 12:00

◎活動辦法： 請在FB活動貼文下方留言回答：「 過年想和誰打麻將? 」

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：

《大三元》電影交換券一組(兩張)



地點：全台上映戲院皆可使用



◎得獎公布：1/23（三）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday星光雲粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，票券作廢處理。

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