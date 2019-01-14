九把刀：拒移車的不是我！　還原擦撞現場「賓士車主強調等警察」

記者李湘文／綜合報導

知名作家兼導演九把刀被民眾爆料，13日下午在卓蘭鎮跟一輛賓士車擦撞，明明已經拍照存證，卻堅持不移車要等警察來，導致雙向車輛無法通行。不過，九把刀14日在臉書發文，指稱拒絕移車的其實是賓士車主，「是他報的警，我就是只能說好吧。」

▲九把刀回應擦撞賓士。（圖／翻攝自臉書／九把刀 Giddens Ko）

九把刀還原當天擦撞經過，他在會車時不小心太早轉回，導致賓士車被刮傷，當時雙方都沒有粉筆，所以事發後用拍照方式記錄，「我一開始就覺得既然大家都有保險所以拍照完畢就快點移車吧，以免擋到的車子越來越多，但是賓士車主不肯啊，堅持等警車過來處理保障雙方權益。」

▲九把刀13日發生擦撞。（圖／翻攝自爆怨公社）

九把刀無奈表示，當天至少問了賓士車主2次「我們可以移車了吧？反正都拍照了也都有保險」，但對方就是不想移車、堅持等警察來。直到車子真的越塞越多，後方車輛駕駛受不了、大吼讓道，九把刀再問一次「你們同意移車齁？」賓士車主才終於同意挪車。

對於民眾爆料，九把刀澄清當時自覺失誤比較大，所以配合賓士車主要求留證，「賓士說不能移車，我也只能一直跟前面的車子道歉，後來大家因為被擋到的車子變多，壓力大了，好像就變成我堅持不移車，唉全宇宙最想快點移車讓大家好通過的就是我好嗎。」雙方最後到警局作筆錄，已心平氣和地解決事件。

【九把刀全文】

尊重賓士車主所以不放事故現場的照片。

結果還是被亂寫，但可以理解啦大家都想爆料的心態，是後面更多被擋到的車子不知道前面的對話，所以有誤會。

主要是山路狹窄會車小擦撞，雙方都沒有粉筆，都只能拍照，而我一開始就覺得既然大家都有保險所以拍照完畢就快點移車吧，以免擋到的車子越來越多，但是賓士車主不肯啊，堅持等警車過來處理保障雙方權益，我也只能在一直跟我前方的車子解釋狀況，附近的民眾也熱心的過來一起指揮交通等等，後來我大概多問了賓士車主兩次吧......"我們可以移車了吧？反正都拍照了也都有保險"，賓士車主也很著急，但還是不想移車，強調警察真的快到了再等一下，是他報的警，我就是只能說好吧。

後來後方車子一直大吼叫我們讓道，可以理解啦，雖然警察還沒到，我還是多問一次賓士車主你們同意移車齁？賓士車主趕緊說是，我就移車啦，唉，從頭到尾我就是那個最想移車的人......常常我有發生車子擦撞等等的小意外，我都馬直接跟撞到我車子的人說算了沒關係我自己處理就好，懶得用保險，自己花錢解決或是隨便讓車子留下刮痕作罷，這次是我過失比較大，在會車時提前一滴滴回到馬路中間造成賓士刮傷，所以我無法像以前一樣隨性自己處理就好，必須依照對方的要求做好保險可能需要提供的證據，賓士說不能移車，我也只能一直跟前面的車子道歉，後來大家因為被擋到的車子變多，壓力大了，好像就變成我堅持不移車，唉全宇宙最想快點移車讓大家好通過的就是我好嗎。

後來去警察局做筆錄時什麼狀況也沒發生，大家就心平氣和，客觀地記錄下過程，然後就好啦。很抱歉因為事故擋到大家，但堅持不移車，還站在現場讓大家拍照拍到高興的人絕對不是我啦（怎麼可能啊）。