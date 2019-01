河正宇拖行被關狹長空間！《90分鐘末日倒數》緊張再升級

文/yeonhee

PMC: 더 벙커 // 90分鐘末日倒數 (2018)

主演:河正宇、李善均





其實電影結束的那瞬間,我覺得有點被欺騙了(大笑),至於理由,我就留到最後才告訴大家吧。

《90分鐘末日倒數》導演金秉祐的上一部劇情長片 — 《恐怖攻擊直播》,引用電影長度與實際時間相同的概念,並由河正宇只用上半身演出超過90%的戲份,成功利用同一空間營造禁閉緊張感,讓人除了佩服他說故事能力,也從此誕生了河正宇的演技代表作。(文末附上延伸閱讀)

那這部籌備了5年之久的《90分鐘末日倒數》,有沒有延續上一部作品的優秀呢?我可以肯定地說,有!

PMC,是「Private Military Company」的縮寫,指的是私人軍事公司,專門雇用傭兵來進行與軍事相關的工作。電影發生於2024年的美國總統大選,河正宇飾演的Ahab領軍,帶領跨國團隊進行秘密任務,誓要讓原任總統連任,卻在途中發生錯誤而展開的故事。

除了電影前頭10多分鐘比較沒有高潮,整部電影都很有意思,緊湊又刺激,唯一最令我受不了的地方是電影的拍攝方式。雖然一個鏡頭採用3部機來拍攝,不過由於都是人手拍攝,造成了就算只是一個臉部特寫鏡頭,也會搖晃不已,看了有點暈。這個問題從《恐》開始就有注意到,只不過沒想到還是沒改善,美中不足啊。

當然,撇開鏡頭搖晃的問題,我還是很欣賞以第一人設方式來拍攝交戰鏡頭的決定,因為這彷彿讓觀眾參與其中,一起感受到實戰緊張感和坐立不安。

故事方面,我個人覺得題材很新穎,以南北韓秘密隧道作為背景,從中因為掌握了地點擁有地理優勢,可也因為狹窄空間而被逼得走投無路,帶出了充滿矛盾的有限空間危機感。還有電影的特效處理得相當不錯,尤其是電影接近結尾那一幕,甚至讓我想起了《不可能的任務:全面瓦解》。

演員方面,私心覺得詹妮弗艾莉(Jennifer Ehle)的角色雖然沒有真正出現過,卻非常重要,是關乎性命的重要。河正宇自《第二次愛情》之後,再次在電影裡用英文說超過80%以上的台詞,真是太撩我的心啊(誤)。不是啦,是太有型又帥氣!當然不能忘記耿直的李善均,這部電影的「義士(醫師)」絕對由他承包,無誤。

好了,現在開始我要爆雷了。還沒看的,請跳過下面三段文字。

記得我說要告訴大家感覺被欺騙的理由嗎?我現在就告訴你。

被欺騙的理由:預告片裡全剪輯了河正宇領軍,拉上面罩,說著「I need someone to take point」,帥氣作戰的畫面...結果,那全是前1個小時的戲份啊!河正宇有一半的時間都拖著壞掉的義肢在浴室裡到處爬行、照顧人,完完全全和預告裡不同,怎麼看都像被騙了啊。我衝鋒陷陣的河正宇怎麼沒出現?!

乍看之下,我還以為我在看升級版的《恐怖攻擊直播》,因為河正宇又是在用上半身演戲,偶爾操動一下螢幕,告訴隊友該往哪裡走,再加上河正宇再次成為塵灰的犧牲品,滿臉灰末,簡直就是尹榮華(《恐》裡的角色)高級版,少了眼鏡,多了鬍鬚,換了髮型。

-------------------爆雷線結束-------------------

「信念」是隱約罩蓋這部電影的元素。因為事件而動搖了,在經過這次行動重新化為確信,是主人公Ahab的心路歷程,而當中得感謝這一行動中依靠、相信著他的尹智義(李善均)。

不知道從幾時開始,看到「河正宇」這個名字,就知道是信賴保證,彷彿成為了電影質量的高級品牌。而現在,看到「金秉祐 + 河正宇」這組合的名字,就可以知道將會是一部品質優質的好電影。還沒看的,快去看吧!

PS:原來我的正宇叔也很愛看電視劇耶,最近他受訪時也表示《阿爾罕布拉宮的回憶》很有意思,和我氣味相投啊。劇照一字排開,正宇叔站中間那張照片帥呆了!話說我真的想看正宇叔演愛情片呢,不知他怎麼想呢?

(以上圖片皆由華聯國際提供)

