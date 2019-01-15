ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

河正宇拖行被關狹長空間！《90分鐘末日倒數》緊張再升級

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

PMC: 더 벙커 // 90分鐘末日倒數 (2018)

主演：河正宇、李善均

《90分鐘末日倒數》海報。（圖／華聯國際提供）

其實電影結束的那瞬間，我覺得有點被欺騙了（大笑），至於理由，我就留到最後才告訴大家吧。

《90分鐘末日倒數》導演金秉祐的上一部劇情長片 — 《恐怖攻擊直播》，引用電影長度與實際時間相同的概念，並由河正宇只用上半身演出超過90%的戲份，成功利用同一空間營造禁閉緊張感，讓人除了佩服他說故事能力，也從此誕生了河正宇的演技代表作。（文末附上延伸閱讀）

那這部籌備了5年之久的《90分鐘末日倒數》，有沒有延續上一部作品的優秀呢？我可以肯定地說，有！

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇與傭兵部隊手拿武器一字排開。（圖／華聯國際提供）

PMC，是「Private Military Company」的縮寫，指的是私人軍事公司，專門雇用傭兵來進行與軍事相關的工作。電影發生於2024年的美國總統大選，河正宇飾演的Ahab領軍，帶領跨國團隊進行秘密任務，誓要讓原任總統連任，卻在途中發生錯誤而展開的故事。

除了電影前頭10多分鐘比較沒有高潮，整部電影都很有意思，緊湊又刺激，唯一最令我受不了的地方是電影的拍攝方式。雖然一個鏡頭採用3部機來拍攝，不過由於都是人手拍攝，造成了就算只是一個臉部特寫鏡頭，也會搖晃不已，看了有點暈。這個問題從《恐》開始就有注意到，只不過沒想到還是沒改善，美中不足啊。

當然，撇開鏡頭搖晃的問題，我還是很欣賞以第一人設方式來拍攝交戰鏡頭的決定，因為這彷彿讓觀眾參與其中，一起感受到實戰緊張感和坐立不安。

▲▼河正宇、李善均為《90分鐘末日倒數》將來台宣傳。（圖／華聯國際提供）

故事方面，我個人覺得題材很新穎，以南北韓秘密隧道作為背景，從中因為掌握了地點擁有地理優勢，可也因為狹窄空間而被逼得走投無路，帶出了充滿矛盾的有限空間危機感。還有電影的特效處理得相當不錯，尤其是電影接近結尾那一幕，甚至讓我想起了《不可能的任務：全面瓦解》。

演員方面，私心覺得詹妮弗艾莉（Jennifer Ehle）的角色雖然沒有真正出現過，卻非常重要，是關乎性命的重要。河正宇自《第二次愛情》之後，再次在電影裡用英文說超過80%以上的台詞，真是太撩我的心啊（誤）。不是啦，是太有型又帥氣！當然不能忘記耿直的李善均，這部電影的「義士（醫師）」絕對由他承包，無誤。

▲▼河正宇、李善均為《90分鐘末日倒數》將來台宣傳。（圖／華聯國際提供）

好了，現在開始我要爆雷了。還沒看的，請跳過下面三段文字。

記得我說要告訴大家感覺被欺騙的理由嗎？我現在就告訴你。

被欺騙的理由：預告片裡全剪輯了河正宇領軍，拉上面罩，說著「I need someone to take point」，帥氣作戰的畫面...結果，那全是前1個小時的戲份啊！河正宇有一半的時間都拖著壞掉的義肢在浴室裡到處爬行、照顧人，完完全全和預告裡不同，怎麼看都像被騙了啊。我衝鋒陷陣的河正宇怎麼沒出現？！

乍看之下，我還以為我在看升級版的《恐怖攻擊直播》，因為河正宇又是在用上半身演戲，偶爾操動一下螢幕，告訴隊友該往哪裡走，再加上河正宇再次成為塵灰的犧牲品，滿臉灰末，簡直就是尹榮華（《恐》裡的角色）高級版，少了眼鏡，多了鬍鬚，換了髮型。

-------------------爆雷線結束-------------------

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均角色預告。（圖／華聯國際提供）

「信念」是隱約罩蓋這部電影的元素。因為事件而動搖了，在經過這次行動重新化為確信，是主人公Ahab的心路歷程，而當中得感謝這一行動中依靠、相信著他的尹智義（李善均）。

不知道從幾時開始，看到「河正宇」這個名字，就知道是信賴保證，彷彿成為了電影質量的高級品牌。而現在，看到「金秉祐 + 河正宇」這組合的名字，就可以知道將會是一部品質優質的好電影。還沒看的，快去看吧！

PS：原來我的正宇叔也很愛看電視劇耶，最近他受訪時也表示《阿爾罕布拉宮的回憶》很有意思，和我氣味相投啊。劇照一字排開，正宇叔站中間那張照片帥呆了！話說我真的想看正宇叔演愛情片呢，不知他怎麼想呢？

（以上圖片皆由華聯國際提供）

延伸閱讀►河正宇40生日快樂！10年前講全英語電影奠定「多面影帝」

延伸閱讀►河正宇為錢答應性交易！29歲電影眼神轉換證明：天生演技派

延伸閱讀►河正宇粉絲必追：《恐怖攻擊直播》用上半身就撐起整部電影

延伸閱讀►「挑片從不失手」河正宇　《與神同行》外激推19禁這一部

yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

推薦閱讀

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

90分鐘末日倒數, 河正宇, 李善均, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 迪士尼真人版《木偶奇遇記》再踢鐵板　2年2位導演走人
  2. 吃對比吃少重要！年終盤點演藝網紅圈　竟有「800公斤不見了」
  3. 河正宇拖行被關狹長空間！《90分鐘末日倒數》緊張再升級
  4. 企鵝妹崩潰大哭！弟弟暴怒打包「我要回韓國」　3000觀眾看傻影片秒刪
  5. 阿湯哥繼續拼命！　《不可能的任務》確定拍第7、8集　
  6. 吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍
  7. 《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸
  8. 瘋電影／天才樂手行不行　善緣具足逆轉命運
  9. 賽琳娜消失4個月回歸IG　情變、精神崩潰「過去1年真不容易」
  10. 黑人調皮動兒子4歲生日禮物！　飛飛「激烈抗議」原因超暖心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366