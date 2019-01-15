河正宇拖行被關狹長空間！《90分鐘末日倒數》緊張再升級

文／yeonhee

PMC: 더 벙커 // 90分鐘末日倒數 (2018)

主演：河正宇、李善均





其實電影結束的那瞬間，我覺得有點被欺騙了（大笑），至於理由，我就留到最後才告訴大家吧。

《90分鐘末日倒數》導演金秉祐的上一部劇情長片 — 《恐怖攻擊直播》，引用電影長度與實際時間相同的概念，並由河正宇只用上半身演出超過90%的戲份，成功利用同一空間營造禁閉緊張感，讓人除了佩服他說故事能力，也從此誕生了河正宇的演技代表作。（文末附上延伸閱讀）

那這部籌備了5年之久的《90分鐘末日倒數》，有沒有延續上一部作品的優秀呢？我可以肯定地說，有！

PMC，是「Private Military Company」的縮寫，指的是私人軍事公司，專門雇用傭兵來進行與軍事相關的工作。電影發生於2024年的美國總統大選，河正宇飾演的Ahab領軍，帶領跨國團隊進行秘密任務，誓要讓原任總統連任，卻在途中發生錯誤而展開的故事。

除了電影前頭10多分鐘比較沒有高潮，整部電影都很有意思，緊湊又刺激，唯一最令我受不了的地方是電影的拍攝方式。雖然一個鏡頭採用3部機來拍攝，不過由於都是人手拍攝，造成了就算只是一個臉部特寫鏡頭，也會搖晃不已，看了有點暈。這個問題從《恐》開始就有注意到，只不過沒想到還是沒改善，美中不足啊。

當然，撇開鏡頭搖晃的問題，我還是很欣賞以第一人設方式來拍攝交戰鏡頭的決定，因為這彷彿讓觀眾參與其中，一起感受到實戰緊張感和坐立不安。

故事方面，我個人覺得題材很新穎，以南北韓秘密隧道作為背景，從中因為掌握了地點擁有地理優勢，可也因為狹窄空間而被逼得走投無路，帶出了充滿矛盾的有限空間危機感。還有電影的特效處理得相當不錯，尤其是電影接近結尾那一幕，甚至讓我想起了《不可能的任務：全面瓦解》。

演員方面，私心覺得詹妮弗艾莉（Jennifer Ehle）的角色雖然沒有真正出現過，卻非常重要，是關乎性命的重要。河正宇自《第二次愛情》之後，再次在電影裡用英文說超過80%以上的台詞，真是太撩我的心啊（誤）。不是啦，是太有型又帥氣！當然不能忘記耿直的李善均，這部電影的「義士（醫師）」絕對由他承包，無誤。

好了，現在開始我要爆雷了。還沒看的，請跳過下面三段文字。

記得我說要告訴大家感覺被欺騙的理由嗎？我現在就告訴你。

被欺騙的理由：預告片裡全剪輯了河正宇領軍，拉上面罩，說著「I need someone to take point」，帥氣作戰的畫面...結果，那全是前1個小時的戲份啊！河正宇有一半的時間都拖著壞掉的義肢在浴室裡到處爬行、照顧人，完完全全和預告裡不同，怎麼看都像被騙了啊。我衝鋒陷陣的河正宇怎麼沒出現？！

乍看之下，我還以為我在看升級版的《恐怖攻擊直播》，因為河正宇又是在用上半身演戲，偶爾操動一下螢幕，告訴隊友該往哪裡走，再加上河正宇再次成為塵灰的犧牲品，滿臉灰末，簡直就是尹榮華（《恐》裡的角色）高級版，少了眼鏡，多了鬍鬚，換了髮型。

-------------------爆雷線結束-------------------

「信念」是隱約罩蓋這部電影的元素。因為事件而動搖了，在經過這次行動重新化為確信，是主人公Ahab的心路歷程，而當中得感謝這一行動中依靠、相信著他的尹智義（李善均）。

不知道從幾時開始，看到「河正宇」這個名字，就知道是信賴保證，彷彿成為了電影質量的高級品牌。而現在，看到「金秉祐 + 河正宇」這組合的名字，就可以知道將會是一部品質優質的好電影。還沒看的，快去看吧！

PS：原來我的正宇叔也很愛看電視劇耶，最近他受訪時也表示《阿爾罕布拉宮的回憶》很有意思，和我氣味相投啊。劇照一字排開，正宇叔站中間那張照片帥呆了！話說我真的想看正宇叔演愛情片呢，不知他怎麼想呢？

（以上圖片皆由華聯國際提供）

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yeonhee

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