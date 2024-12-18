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崔敏煥回歸FTISLAND倒數　二度發文澄清「去汽車旅館是想獨處」

記者蔡宜芳／綜合報導

FTISLAND鼓手崔敏煥10月底因被前妻律喜爆料出入風化場所，陷入風波，宣佈暫停活動。不過，他的回歸消息已於近日的演唱會中被主唱李洪基證實，而崔敏煥18日也在粉絲互動平台，親自發表了關於桃色醜聞的立場。

外送用▲▼崔敏煥將回歸FTISLAND　二度澄清：去汽車旅館是想獨處。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）

▲崔敏煥陷入桃色風波後暫停演藝活動。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）

崔敏煥表示：「如媒體報導所述，我從未進行過性交易。雖然因證據不足而獲判無嫌疑，但沒有做過的事情要如何證明呢？因此，我在爭議發生後選擇了沉默。」再次解釋了保持沉默的原因。

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至於前妻律喜所公開的錄音檔，崔敏煥說：「錄音中提到的飯店和汽車旅館，是當時因為想一個人安靜待著而去的，我自己也知道要求大家相信這一點很難。」強調自己真的沒有做過這樣的事情，也沒打算逃避或躲起來。

▲▼崔敏煥將回歸FTISLAND　二度澄清：去汽車旅館是想獨處。（圖／翻攝自WEVERSE）

▲崔敏煥二度澄清。（圖／翻攝自WEVERSE）

此前，律喜在YouTube頻道上公開崔敏煥的電話錄音檔，指稱崔敏煥聯絡一名疑似風化場所的仲介，對話內容包含了「有沒有小姐」、「幫我準備兩把牙刷和兩瓶宿醉飲料」等，引發崔敏煥婚內找小姐的疑慮。

▲▼律喜 崔敏煥。（圖／翻攝自YouTube／율희의 집）

▲律喜在10月底爆料崔敏煥出入風化場所。（圖／翻攝自YouTube／율희의 집）

事件爆發後，崔敏煥宣佈暫停演藝活動，但其被民眾檢舉的性交易、強制猥褻等罪名皆因證據不足而不成立。他在獲不起訴後，也曾發文自清，解釋之所以這麼晚才發聲，是為了等待警方的調查結果，確認自己沒有嫌疑後再表達立場比較合適。

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FTISLAND, 崔敏煥, 律喜

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