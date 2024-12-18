ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐孝琳遭拖欠「4年酬勞」超過1億韓元！怒告公司代表被回：沒錢

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女演員徐孝琳（서효림）日前痛失與她關係親密的婆婆金守美，婆媳倆的深厚感情讓許多觀眾難忘。近日，她爆出被經紀公司拖欠了近4年的酬勞，從2021年起，未支付酬勞累積金額已經超過1億韓元（約226萬台幣）。

▲徐孝琳被欠酬勞。（圖／翻攝自徐孝琳IG）

▲徐孝琳被欠酬勞。（圖／翻攝自徐孝琳IG）

根據韓媒報導，徐孝琳從2021年5月至2022年7月期間，出演電視劇《衣袖紅鑲邊》、電影《In Dream》（인드림）以及其他綜藝節目和廣告，酬勞至今都沒有到手。2022年，她向前經紀公司「MAGIQ」代表提告，索賠8900萬韓元（約200萬台幣），最終法院判決徐孝琳勝訴，該金額目前加上利息已增至1億2000萬韓元（約270萬台幣），然而前公司老闆卻遲遲未支付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐孝琳被欠酬勞。（圖／翻攝自徐孝琳IG）

▲徐孝琳向前公司代表提告。（圖／翻攝自徐孝琳IG）

徐孝琳的代理人向韓媒表示：「法院已經判決，但她（指前公司代表）仍以『付不出來』為由，一再拖延。她聲稱每月會分期支付一小部分，但至今沒有實際行動。」為解決問題，徐孝琳在2024年10月向「韓國演藝經紀人協會」提交了紛爭調解申請，正式針對未支付酬勞問題提起歸還申訴。協會相關人士表示：「我們目前正在審查雙方提交的資料。會根據事實進行調查，解決爭議。」

另一方面，MAGIQ代表金善玉解釋，非不願支付，而是無力支付「經濟狀況有困難，無法及時付款，但我們表達了分期支付或有錢後一次性支付的意願。然而，這些提議被拒絕。」金善玉表示，將配合協會的調解，努力償還酬勞。她也透露：「因為財務困難，導致支付延誤，但我正在努力工作，希望能盡快解決。過多的媒體報導也會對現有的藝人造成影響，我真的壓力很大。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

推薦閱讀

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

林襄遭黃小柔點名沒讓座「孫生護舊愛發聲」！　她錄影委屈落淚內幕曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

六月遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練！與李易恩愛消毒婚變…本人回應

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

VICKY發聲回應是故意說高鐵！　不會拒絕再跟林襄同台

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」　喊男方「前老公」

六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合：失去太多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

徐孝琳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 甩50公斤肥肉「觀眾緣變差了」！　賈玲高EQ回：體重少了魂沒換
  2. 梁舒涵將主持淡水跨年　為SUPER JUNIOR-L.S.S.放話做一事
  3. 崔敏煥回歸FTISLAND倒數　二度發文澄清「去汽車旅館是想獨處」
  4. 唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的
  5. 《拳上》倒數開打「蹦闆嗆統神賴皮豬」 　怒掀改規則內幕
  6. 徐孝琳遭拖欠「4年酬勞」超過1億韓元！怒告公司代表被回：沒錢
  7. 「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度
  8. 林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊
  9. 統神、蕾菈世紀大和解！　昔控她性騷「再親一次」真實反應曝光
  10. YTR阿翰「被算命老師說中邪」！　出國玩突陷低潮：整個人超詭異

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366