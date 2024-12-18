徐孝琳遭拖欠「4年酬勞」超過1億韓元！怒告公司代表被回：沒錢

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女演員徐孝琳（서효림）日前痛失與她關係親密的婆婆金守美，婆媳倆的深厚感情讓許多觀眾難忘。近日，她爆出被經紀公司拖欠了近4年的酬勞，從2021年起，未支付酬勞累積金額已經超過1億韓元（約226萬台幣）。

▲徐孝琳被欠酬勞。（圖／翻攝自徐孝琳IG）

根據韓媒報導，徐孝琳從2021年5月至2022年7月期間，出演電視劇《衣袖紅鑲邊》、電影《In Dream》（인드림）以及其他綜藝節目和廣告，酬勞至今都沒有到手。2022年，她向前經紀公司「MAGIQ」代表提告，索賠8900萬韓元（約200萬台幣），最終法院判決徐孝琳勝訴，該金額目前加上利息已增至1億2000萬韓元（約270萬台幣），然而前公司老闆卻遲遲未支付。

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▲徐孝琳向前公司代表提告。（圖／翻攝自徐孝琳IG）

徐孝琳的代理人向韓媒表示：「法院已經判決，但她（指前公司代表）仍以『付不出來』為由，一再拖延。她聲稱每月會分期支付一小部分，但至今沒有實際行動。」為解決問題，徐孝琳在2024年10月向「韓國演藝經紀人協會」提交了紛爭調解申請，正式針對未支付酬勞問題提起歸還申訴。協會相關人士表示：「我們目前正在審查雙方提交的資料。會根據事實進行調查，解決爭議。」

另一方面，MAGIQ代表金善玉解釋，非不願支付，而是無力支付「經濟狀況有困難，無法及時付款，但我們表達了分期支付或有錢後一次性支付的意願。然而，這些提議被拒絕。」金善玉表示，將配合協會的調解，努力償還酬勞。她也透露：「因為財務困難，導致支付延誤，但我正在努力工作，希望能盡快解決。過多的媒體報導也會對現有的藝人造成影響，我真的壓力很大。」