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梁舒涵將主持淡水跨年　為SUPER JUNIOR-L.S.S.放話做一事

記者蔡琛儀／台北報導

梁舒涵近日參觀台北時代百貨四樓特別打造英國傳奇樂團披頭四相關的各式造景，曾去過英國的她，看到現場還原「艾比路」的經典場景說：「我覺得這次的裝置都很有異國風情感，有種身歷其境在英國的感覺，尤其是『ROCK OF LION』裡的佈置跟英國當地的小店風格真的很像，也感受到倫敦才會出現的花房、書報攤、街景等造景花了很多心力去真實還原。」

▲▼梁舒涵。（圖／寬寬提供）

▲梁舒涵很喜歡披頭四。（圖／寬寬提供）

梁舒涵分享了披頭四對她的意義是如何重大：「基本上我的大學時光都是聽披頭四度過的，剛開始是因為進入大學後，有一場舞台劇用了〈Let It Be〉作為配樂，當時覺得很好聽就去查原唱者是誰，才認識披頭四這個樂團，會開始聽英國搖滾也是因為這首歌！」

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而她將在31日在淡水年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」擔任主持人及表演嘉賓。值得一提的是，韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.也會作為壓軸獨家登場，為了這次難得的「同台」，梁舒涵可說是卯足全力的進行準備，不僅積極的練舞、健身，還請專人訂製「戰袍」，大膽放話該露的絕對不會少，今年更去拜師學藝增進歌唱技巧，希望能夠拿出唱跳的學習成果呈現給大家。

梁舒涵還偷偷透露自己最近正在積極準備新歌，被問到是否有機會在跨年舞台上進行首演？梁舒涵打趣的表示：「我已經想好秀的內容了，不要再逼我加碼在跨年夜唱新歌了啦！」

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