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甩50公斤肥肉「觀眾緣變差了」！　賈玲高EQ回：體重少了魂沒換

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星賈玲因電影《熱辣滾燙》減重50公斤，驚人的蛻變引發熱烈討論，然而近日卻因「復胖」再度成為話題焦點。外界甚至開始質疑瘦身後，她的觀眾緣變差，賈玲首度在受訪時回應此事，表示「可以再培養，體重少了魂又沒換」，以幽默又真誠的語氣化解爭議。

▲賈玲回應觀眾緣鬆動。（圖／翻攝自微博）

▲賈玲從前的圓潤模樣深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

賈玲自導自演的電影《熱辣滾燙》講述一名宅女蛻變成為女拳擊手的故事，為了完美詮釋角色，她在短時間內成功減重50公斤，影片上映後迅速掀起熱潮，更創下34億人民幣（約151億台幣）的驚人票房。然而，伴隨著票房佳績，部分網友卻對她的瘦身後的模樣有所質疑，甚至有人認為她的「觀眾緣開始鬆動」，覺得以前的圓潤模樣較討喜。

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▲賈玲回應觀眾緣鬆動。（圖／翻攝自微博）

▲賈玲回應觀眾緣鬆動。（圖／翻攝自微博）

對此，賈玲坦然面對，表示減重純粹是為了角色的需求，「拍《熱辣滾燙》時的體脂率太低了，是維持不住的，當時只是為了視覺效果。」她也笑稱，雖然體重有些反彈，但這只是回到更自然、舒適的狀態，「懂我的自然就懂了，給觀眾一點時間，也給我自己一點時間」。

談及電影帶給觀眾的啟發，賈玲希望大家能透過《熱辣滾燙》學會「愛自己」。她說：「只要能讓自己快樂的事情，只要能夠讓自己舒適的事情就多去做。」這部作品不僅是她的自我挑戰，更期盼能傳遞正向力量，讓每個人都找到屬於自己的快樂和生活節奏。

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