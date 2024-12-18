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《拳上》倒數開打「蹦闆嗆統神賴皮豬」 　怒掀改規則內幕

記者王靖淳／綜合報導

亞洲統神（張嘉航）與蹦闆（呂育銓）的世紀之戰《The Cage拳上2024》本周六即將開打，隨著比賽時間接近，雙方卯足全力備戰，其中統神甚至還從130公斤瘦到99公斤，令外界充滿期待。不料，蹦闆今（18）日突然在IG發文，批評統神行為不僅無理像賴皮豬，甚至還在賽前吵著說要更改規則。

▼統神、蹦闆出席拳卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲統神、蹦闆出席拳卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

蹦闆怒批統神賽前兩週竟提出「回合數、拳套磅數」的調整要求，他質疑這些規定早在三個月前就已確認，「難不成還要看賽前狀況再來調整規則？」並反駁統神指控是自己更改規則，直言對方毫無道理，「體重你優勢，你要減重你的決定。你怪我沒增重？笑死，我就縮胃，還胖回去跟你一樣？確認要參賽的時候，就沒協定體重的差異，你是在怪誰。」

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蹦闆提及日前與統神打遊戲暖身，他強調自己輸了便願賭服輸改名，並澄清道具使用爭議，「遊戲使用道具是主辦方開始說可以，過程主辦方在我後面也說可以使用，有人鬼叫我才讓步不使用，」他表示，最終的刀戰是主辦方為增加畫面追加的，「本人不想才開五萬打發他，想多拿我寧願改名。」

▲▼統神全力備戰，自豪體能變好。（圖／記者李毓康攝）

▲統神全力備戰，自豪體能變好。（圖／記者李毓康攝）

最後，蹦闆強調無論觀眾支持誰，他都會虛心接受，但他也建議對手統神不要再拿「割胃」的話題炒作，並表示自己的病態性肥胖是醫生診斷後的醫療需求，反嗆統神減重是個人選擇，「別拿我跟你拿錢減重來比較，我覺得很丟臉。」

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蹦闆, 網紅, YouTuber, 統神

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