《蒙面》他蜜嗓唱標準英文　全場嚇傻…竟是超紅「好萊塢喜劇咖」！

記者李湘文／綜合報導

南韓《蒙面歌王》從2015年開始播出，一路紅到世界各地，3年半來不只吸引國內藝人挑戰，也曾有外國歌手參賽紀錄。節目13日播出第186集，代號「黃金豬」的參賽者用標準英文演唱《Creep》，一開口就被評判團推測是外國人，揭面瞬間果然引起全場騷動，原來竟是好萊塢明星來了！

▲「黃金豬」在《蒙面歌王》帶來特別舞台。（圖／翻攝自MBC）

「黃金豬」在節目中帶來特別舞台，配合角色，還穿了一身亮黃色的外套，一開口就是超標準的英文，以有些沙啞卻溫柔的嗓音演唱電台司令（Radiohead）的《Creep》。他歌聲柔和，卻搭配有些浮誇的動作，唱著唱著突然開始做wave，還在歌詞之間穿插「呃、呃、呃」的喊聲，讓台下觀眾又感動又忍不住發笑。

▲黃金豬演唱英文歌，發音超標準。（圖／翻攝自MBC）

因為「黃金豬」英文發音標準，一開始就被評判團猜測是外國人，最後在眾人期待中摘下面具，原來是韓裔美籍的鄭肯（Ken Jeong），讓全場嚇呆、不可置信地發出尖叫。他笑咪咪舉手問好，並用韓文自我介紹：「我的名字是鄭肯，韓文名字是鄭康祖（정강조）！」

▲「黃金豬」的真實身分原來是鄭肯。（圖／翻攝自MBC）

事實上，鄭肯也是美國版《蒙面歌王》班底，擔任評判團的中心角色，類似於韓版金九拉的位置。他收到韓國製作團隊的邀請，爽快答應從美國飛來參加「元祖版」錄製，聽到韓版已經播出將近190集，大呼驚訝，也感性表示：「希望美國版也像原版發展得這麼好就好了。」

▲鄭肯是美國版《蒙面歌王》的評判團。（圖／翻攝自MBC）