賴冠霖《初戀那件小事》造型曝光！　陸版升格大學生…女主角爆3版本

記者陳芊秀／綜合報導

藝人賴冠霖13日出席陸版《初戀那件小事》開機發表會，同時公開劇中名字，以及定妝照。該劇翻拍自泰國同名電影，除了男主角學長已經公布，女主角人選則傳出3個版本。

▲賴冠霖出席《初戀那件小事》開鏡發表會。（圖／翻攝自微博／）

賴冠霖在《初戀那件小事》扮演學長「梁又年」，角色海報中，他頭戴紅色鴨舌帽，身穿白色針織毛衣，手頂帽子的POSE相當帥氣，以17歲年齡詮釋青春大男孩，被讚符合角色設定。據傳他選擇轉戰大陸娛樂圈發展，除了《初戀小事》之外還會再接拍3部戲，並成為礦泉水代言人，未來新歌有胡彥斌量身打造，星路被大為看好。

▲賴冠霖《初戀那件小事》造型曝光。（圖／翻攝自微博／）

陸版《初戀那件小事》總編劇是《致我們單純的小美好》作者趙乾乾，同時傳出女主角是沈月。不過近日八卦微博《八組兔區爆料》透露女主角是16歲，曾演過《步步驚心》承歡格格的柴蔚，也有網友再爆料，應該是童星出身的16歲女星趙今麥，至今已經傳出3個版本，根據備案內容，所有角色都是大學生，女主角「小水」原本沉默寡言，後來報名話劇社認識學長。

▲《小美好》沈月曾傳是《初戀那件小事》女主角。（圖／翻攝自微博／青春劇致我們單純的小美好）

▲網傳《初戀那件小事》女主角是柴蔚。（圖／翻攝自微博／）

▲又有網友爆料《初戀那件小事》女主角是趙今麥。（圖／翻攝自微博／）