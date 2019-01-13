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媽媽殺人分屍…剁4大袋餵鱷魚！　高甜泰劇「灑糖變噴血」網暴動

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31） 

▲《玻璃面具》找來泰國環球小姐搭檔爆紅男神，開播以來迴響熱烈。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

泰劇一向給觀眾灑狗血、宛若言情小說印象，現在有一部熱播中的電視劇，打破既有概念衝出熱度！這部戲叫做《玻璃面具》（另譯：鑽石面具），原本包裝成失憶女孩和百億富豪的愛情，沒想到最新一集上演「媽媽分屍醫生餵鱷魚」，驚悚、恐怖指數雙雙大破表，並在網路掀起熱烈討論。

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲Nat是2015年泰國環球小姐，戲裡分飾2角，一個是愛出軌的大小姐，一個是孝順平凡女孩。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

《玻璃面具》找來泰國2015年環球小姐Nat，搭檔爆紅男神Film，且一人分飾2角，先是扮演千金大小姐因車禍變植物人，媽媽為了5億聘金，趁另一個車禍受害人失憶時，將其割鼻削耳整型、變成大小姐的外貌，被送去和百億未婚夫生活。失憶的她不改善良本性，扭轉了未婚夫心中驕縱放蕩的形象，男女主角火速墜入情網。

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲失憶女主角不改善良本性，傻萌魅力扭轉大眾印象。（圖／翻攝自推特）

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲女主角不知遭人整容換身分，和百億總裁陷入熱戀。（圖／翻攝自推特）

就在百億總裁獻上真心求婚，女主角發現自己的真實身分，找到從植物人狀態中甦醒的大小姐。她正打算揭開真相，卻被大小姐扎針昏迷，身分再度調換，最後大小姐重返百億總裁的家，她則從天堂墜入煉獄。

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲昏迷的大小姐甦醒要報仇，將女主角扎暈逃走，兩人立場互換。（圖／翻攝自推特）

最新一集中，媽媽發現真女兒已經甦醒走人，在自己眼前的是失憶假女兒，馬上藏起對方，更為了滅口，刺死治療大小姐的醫生。她找來醫生男友幫忙毀屍，見男友不肯幫忙，自己拖著屍體去浴室分屍，並且被濺得滿臉、滿身是血，男友看不下去進門「走開，換我來」，她走出門外，身後則是男子身影，聽見剁聲後，表情一變露出微笑，最後屍體分成4大袋，兩人拖著屍袋丟進鱷魚池，鱷魚瞬間浮出水面亂竄，成為恐怖一幕。

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲媽媽為了滅口殺死醫生。（圖／翻攝自YouTube One31）

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲媽媽舉刀濺血。（圖／翻攝自YouTube One31）

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲媽媽力氣無法分屍，男友共擔罪孽出手了。（圖／翻攝自YouTube One31）

網友原本收看失憶女孩和百億總裁的高甜劇情，最新一集畫風驟變，紛紛驚呼「畫面好殘忍」、「甜劇變成恐怖片」、「媽媽簡直女魔頭，餵鱷魚太恐怖了！」還有人截圖「鱷魚是本集當中最幸福的角色了。」

此外，男主角Film因演出泰版《犀利人妻》的「藍總監」爆紅，新戲晉升百億總裁，而且還有高智商，沒多久就看出女主角是假千金，為了保護女方默默調查真相，被稱讚是「泰劇史上最完美的人設。」就在分屍畫面嚇傻觀眾後，最新一集最後他大小姐身分又調換，為全劇懸疑開出解套曙光，被大批觀眾許願「一定要破案」、「要把女主角救回來啊！」

▲《玻璃面具》因高甜劇情熱播中，沒想到最新一集出現分屍畫面掀起轟動。（圖／翻攝自推特、YouTube One31）

▲Film因演出泰版《犀利人妻》藍總監爆紅，新戲扮演高智商百億總裁。（圖／翻攝自IG）

▲《玻璃面具》殘酷畫面嚇傻網友。（影片獲得電視台ONE 31授權，僅做網路使用。）

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