ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「霸道總裁法」追到老公！《妻子》程莉莎4個愛情觀　連應采兒都佩服

記者游舜喜／綜合報導

陸綜《妻子的浪漫旅行》第一季找來已婚女明星應采兒、謝娜、程莉莎、穎兒出演，四位人妻在旅途中互相交流自己對愛情、婚姻的觀念，引起熱烈討論。特別是其中「婚齡」最長的程莉莎，在感情中的想法讓個性最開放潑辣的應采兒都覺得大開眼界，直呼自己第一次認識這樣的女子，「好任性！這個孩子」。

▲陶晶瑩主持《妻子的浪漫旅行》（圖／妻子的浪漫旅行微博）

▲（左起）應采兒、謝娜、程莉莎、穎兒都帶著老公出演《妻子的浪漫旅行》（圖／妻子的浪漫旅行微博）

我喜歡的，我主動爭取。

外表和氣質看起來都是甜美、嬌滴滴的程莉莎，在節目上卻不諱言當初是自己先追求老公，連兩人第一次接吻都是她主動，當應采兒笑問：「是你強吻吧？」她一臉坦蕩蕩地說：「對啊，直接就按倒了，把他嚇壞了。」她說自己屬於很主動的那種女生，「我喜歡啊，我管他喜不喜歡。」言談中展現她面對愛情的果敢與積極。

▲程莉莎「花男人錢才能覺得被愛」。（圖／翻攝自微博／程莉莎）

不是只有男人能走「霸道總裁」路線。

不同於大部分女生在感情裡處於被動，程莉莎不只勇敢追求，還非常勇於以行動表達心中的愛意，甚至可以說是「愛得張揚」，她說自己在結婚前，只要覺得老公想她，就會立刻出現在對方面前，「你不要管我怎麼來的，中途有多麼辛苦，反正你想我的時候，我就已經在你面前了。

雖然看起來很傻，甚至有點魯莽，但程莉莎的想法非常單純，「我就是想有一天老了沒有遺憾，別到時候說因為很多誤會或是陰錯陽差，覺得當年我為什麼沒有追到他面前跟他說？當年我為什麼沒有那麼做？我現在就做了！」

這樣的橋段如果在言情小說或偶像劇裡，難道不是男主角把女主角感動地一蹋糊塗嗎？但在程莉莎真實的人生愛情故事中，卻是由她憑著滿腔愛意，完成了「霸道總裁」的戲份，不只讓見過許多大場面的謝娜感嘆「酷翻了」，四位人妻裡個性最新潮開放的應采兒也嘖嘖稱奇，直說第一次認識程莉莎這樣的女生。

▲程莉莎「花男人錢才能覺得被愛」。（圖／翻攝自微博／程莉莎）

我用盡全力愛你，因為這是會讓我高興的事情

程莉莎原本是一位女演員，和同為演員的老公郭曉東結婚後，就幾乎退出娛樂圈，在家當全職家庭主婦，這一當就是11年。郭曉東在節目上說：「我從來不帶家裡鑰匙，我不知道我家鑰匙長什麼樣子，我任何時候回家，她都在家裡，這11年，不管我從哪裡來，什麼時候進家，她都在家裡。」

明明是個大膽追愛的「前衛女子」，卻可以變成「保守人妻代表」，不只為家庭放棄演員事業，在老公家鄉辦最傳統的流水席婚禮，日常中也謹遵老公說的「裙子不能短過膝蓋」，甚至婚後就再也沒有自己和朋友出去旅行過，這些種種付出與犧牲，在不少網友眼中成了「奴性太重」的表現。

雖然外人覺得她把自己放得太低，但程莉莎自己卻說：「結果怎麼樣不重要，重要的是你高不高興這麽做」，她認為在婚姻裡面，如果女人不愛這個男人，是不會花心思為他做任何事情的，有時候自己也會懶，不會做很多事，「我只有照顧郭曉東才會很勤快。」一番話又展現了她還是那個非常做自己的女生，用盡全力愛她的男人也是她做自己的表現。

▲▼程莉莎。（圖／翻攝自程莉莎微博）

只要你懂我，再長的守候都是幸福。

不像謝娜、張杰的浪漫，也不像應采兒、陳小春的有趣，更不像穎兒、付辛博的年輕，這一對「榆木腦袋VS.傲嬌少女心」的老夫老妻，展現的是相伴16年、相知相愛的濃厚感情。

程莉莎對愛情的勇敢讓其他夫妻佩服，也讓她的老公不只一次落下男人淚，說自己「是修了多少年的福分，才能得到這樣一個結果」；而每每說到她多愛老公就驕傲像個勇士的程莉莎，也會因為郭曉東一句「我終於懂你在家等我是什麼心情」，一秒哭得滿臉是淚，當她哭著說：「其實在家一直等著一個人的感覺是很難過的，但是我還是很幸福，我還是願意這樣等著他。」就知道她在這段愛情裡的付出沒有一點不值得。

▲▼程莉莎。（圖／翻攝自程莉莎微博）

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

推薦閱讀

《妻子浪漫旅行》爆有《延禧攻略》娘娘！　首對明星夫妻曝光

應采兒、程莉莎節目中「撕破臉大吵」　全場尷尬...謝娜一招化解

《妻子的浪漫旅行》爆有趙麗穎+馮紹峰！　官方發文「4字」露餡

《妻子浪漫旅行》完結爆內幕　「她」出發3天前被換掉..大崩潰

《妻子浪漫旅行》藏驚喜彩蛋！　「畫面中的字」都是他寫的

張杰在飛機上深吻她！　謝娜甜蜜重演…2句話「浪漫氣氛全毀」

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

孫其君爆談判分手　郭雪芙直接飛美找人！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

妻子的浪漫旅行, 程莉莎, 應采兒, 郭曉東, 婚姻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 庹宗華機上鬧事還「騷擾空姐」！辯僅講話大聲　華航不排除協助提告　
  2. 評審撂重話讓她記5年！馮玟璇唱「王子的新衣」藏含義
  3. 林依晨期待今年懷孕　心疼貧民窟男童「震撼好幾天」
  4. 雙胞胎男星當街「支解女模」　夏恩、夏得大玩變裝秀
  5. 海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運
  6. 庹宗華回應了！　爆飛機上鬧事…辯「只是大聲了點」
  7. 演場會補辦失敗　劉德華深夜揭心聲「自己補償大家！」
  8. 庹宗華醉鬧華航驚傳「騷擾空姐」！　新加坡一下機遭航警帶走
  9. 《柯南》10主角名字的由來！　工藤新一「取名內幕」和松田翔太有關
  10. 郭子乾與帥兒首度同框！郭德君客串《瘋狂》8小時爆汗險昏倒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366