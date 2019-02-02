「霸道總裁法」追到老公！《妻子》程莉莎4個愛情觀　連應采兒都佩服

記者游舜喜／綜合報導

陸綜《妻子的浪漫旅行》第一季找來已婚女明星應采兒、謝娜、程莉莎、穎兒出演，四位人妻在旅途中互相交流自己對愛情、婚姻的觀念，引起熱烈討論。特別是其中「婚齡」最長的程莉莎，在感情中的想法讓個性最開放潑辣的應采兒都覺得大開眼界，直呼自己第一次認識這樣的女子，「好任性！這個孩子」。

▲（左起）應采兒、謝娜、程莉莎、穎兒都帶著老公出演《妻子的浪漫旅行》（圖／妻子的浪漫旅行微博）

我喜歡的，我主動爭取。

外表和氣質看起來都是甜美、嬌滴滴的程莉莎，在節目上卻不諱言當初是自己先追求老公，連兩人第一次接吻都是她主動，當應采兒笑問：「是你強吻吧？」她一臉坦蕩蕩地說：「對啊，直接就按倒了，把他嚇壞了。」她說自己屬於很主動的那種女生，「我喜歡啊，我管他喜不喜歡。」言談中展現她面對愛情的果敢與積極。

不是只有男人能走「霸道總裁」路線。

不同於大部分女生在感情裡處於被動，程莉莎不只勇敢追求，還非常勇於以行動表達心中的愛意，甚至可以說是「愛得張揚」，她說自己在結婚前，只要覺得老公想她，就會立刻出現在對方面前，「你不要管我怎麼來的，中途有多麼辛苦，反正你想我的時候，我就已經在你面前了。」

雖然看起來很傻，甚至有點魯莽，但程莉莎的想法非常單純，「我就是想有一天老了沒有遺憾，別到時候說因為很多誤會或是陰錯陽差，覺得當年我為什麼沒有追到他面前跟他說？當年我為什麼沒有那麼做？我現在就做了！」

這樣的橋段如果在言情小說或偶像劇裡，難道不是男主角把女主角感動地一蹋糊塗嗎？但在程莉莎真實的人生愛情故事中，卻是由她憑著滿腔愛意，完成了「霸道總裁」的戲份，不只讓見過許多大場面的謝娜感嘆「酷翻了」，四位人妻裡個性最新潮開放的應采兒也嘖嘖稱奇，直說第一次認識程莉莎這樣的女生。

我用盡全力愛你，因為這是會讓我高興的事情

程莉莎原本是一位女演員，和同為演員的老公郭曉東結婚後，就幾乎退出娛樂圈，在家當全職家庭主婦，這一當就是11年。郭曉東在節目上說：「我從來不帶家裡鑰匙，我不知道我家鑰匙長什麼樣子，我任何時候回家，她都在家裡，這11年，不管我從哪裡來，什麼時候進家，她都在家裡。」

明明是個大膽追愛的「前衛女子」，卻可以變成「保守人妻代表」，不只為家庭放棄演員事業，在老公家鄉辦最傳統的流水席婚禮，日常中也謹遵老公說的「裙子不能短過膝蓋」，甚至婚後就再也沒有自己和朋友出去旅行過，這些種種付出與犧牲，在不少網友眼中成了「奴性太重」的表現。



雖然外人覺得她把自己放得太低，但程莉莎自己卻說：「結果怎麼樣不重要，重要的是你高不高興這麽做」，她認為在婚姻裡面，如果女人不愛這個男人，是不會花心思為他做任何事情的，有時候自己也會懶，不會做很多事，「我只有照顧郭曉東才會很勤快。」一番話又展現了她還是那個非常做自己的女生，用盡全力愛她的男人也是她做自己的表現。

只要你懂我，再長的守候都是幸福。

不像謝娜、張杰的浪漫，也不像應采兒、陳小春的有趣，更不像穎兒、付辛博的年輕，這一對「榆木腦袋VS.傲嬌少女心」的老夫老妻，展現的是相伴16年、相知相愛的濃厚感情。

程莉莎對愛情的勇敢讓其他夫妻佩服，也讓她的老公不只一次落下男人淚，說自己「是修了多少年的福分，才能得到這樣一個結果」；而每每說到她多愛老公就驕傲像個勇士的程莉莎，也會因為郭曉東一句「我終於懂你在家等我是什麼心情」，一秒哭得滿臉是淚，當她哭著說：「其實在家一直等著一個人的感覺是很難過的，但是我還是很幸福，我還是願意這樣等著他。」就知道她在這段愛情裡的付出沒有一點不值得。