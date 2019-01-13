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玖壹壹見粉太嗨...脫口宣布高雄開唱！　演唱會月份搶曝光

記者盧薇淩／台北報導

本土嘻哈團體玖壹壹12日在高雄、台南舉辦新專輯粉絲見面會，他們大放送粉絲福利，一連演唱8首歌曲，宛如小型新歌演唱會，兩場估計吸引了千位粉絲到場支持，其中不乏許多爸媽帶著年幼孩子到場，更有國小生上台和玖壹壹互動演唱歌曲。見到南部熱情的支持，讓玖壹壹脫口說：「你們這麼嗨，我們一定要再來唱」，透露目前正在規劃在高雄演唱會，預計暑假開唱。

▲▼玖壹壹在高雄台南舉行簽唱會 。（圖／混血兒娛樂提供）

▲玖壹壹在高雄、台南舉行簽唱會 。（圖／混血兒娛樂提供）

到了美食甚多的港都、府城，玖壹壹利用工作空檔品嚐了著名燒肉飯、牛肉湯，兩場人數加總估計破千人，還特別出動DJ到場刷盤，演唱《癡情玫瑰花》、《下輩子》等知名歌曲；現場販售周邊商品造成粉絲搶購，主持人問團員未來周邊商品開發清單？洋蔥以新歌《美幹拎》為靈感，笑說想要推出解酒液，「因為喝酒完都很累，可以解宿醉。」

粉絲眾多，玖壹壹簽名簽到手軟，春風也特別加碼簽下彩蛋版英文名「丹尼爾洪」，讓少數幸運粉絲能獲得獨特的彩蛋簽名。簽唱會上，一對弟弟、妹妹上台拿麥克風在台上唱歌，讓建志看了非常喜歡，送他們三人的扇子做紀念，還說：「你們只有兩個人，我們有三個，你們再看想把誰踢出玖壹壹。」沒想到妹妹看了看，居然拿起建志的扇子往台下一丟，讓建志當場心碎，真心換絕情讓全場笑翻。

▲▼玖壹壹在高雄台南舉行簽唱會 。（圖／混血兒娛樂提供）

▲妹妹把建志扇子丟到台下，全場笑翻。（圖／混血兒娛樂提供）

玖壹壹2018年12月在台北小巨蛋舉行「臺玖線一票玩到底」演唱會，現場演唱《9453》、《打鐵》多首經典好歌，嘉賓更請來亞洲唱跳歌王羅志祥合唱《我跟你卡好》助陣，氣氛瞬間被炒熱。見到南部粉絲熱情，玖壹壹也搶先向歌迷曝光消息，將於今年8月暑假在高雄開唱，令粉絲相當期待。

▲▼玖壹壹在高雄台南舉行簽唱會 。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼現場擠了千名粉絲到場。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹在高雄台南舉行簽唱會 。（圖／混血兒娛樂提供）

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

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