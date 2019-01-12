鄭人碩新加玻奪亞洲電視獎視帝　爽喊：看到台灣實力

記者林奕如／台北報導

鄭人碩以民視《薛丁格的貓》獲得新加坡亞洲電視節最佳男主角，他捧著獎盃：「很開心能夠替台灣的演藝人員上來領獎，很感謝民視電視台以及王明玉總經理的信任與支持，這是我在海外第一個獲獎的殊榮，很謝謝評審看到台灣的實力，台灣人一定會更比別人努力不懈，一定會更加油。」

▲鄭人碩《薛丁格的貓》獲得新加坡亞洲電視大獎視帝。（圖／民視提供）

創辦於1996年的亞洲電視大獎，已成為亞太區影視圈重要指標，今年民視從戲劇節目、綜藝節目到新聞節目共入圍13個獎項將跟其他12個國家一起角逐競賽，包括《舞力全開》入圍最佳綜藝節目、《綜藝大集合》入圍主持人獎，《外鄉女》的徐麗雯與《薛丁格的貓》的鄭人碩入圍最佳男女主角。

▲廖家儀、王燦受邀擔任頒獎人。（圖／民視提供）

民視一行人在總經理王明玉親自帶隊赴馬來西亞古晉參加盛典，《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔首次來到古晉，一下飛機就被當地民眾認出，搶著合拍照片，胡瓜說：「被國際典禮入圍就深感榮幸，這次來到古晉，也有這麼多人都看過節目，實在太開心了。」阿翔也表示一輩子能有幾次到國際典禮的機會，節目在海外這麼受歡迎，不管得獎與否，已經覺得走路有風了。

▲胡瓜、阿翔《綜藝大集合》走紅毯。（圖／民視提供）

此外，典禮還特別邀請廖家儀、王燦擔任頒獎人，兩人因演出《春花望露》以及《幸福來了》，在馬來西亞也有高知名度，廖家儀說為了這次頒獎典禮精心準備禮服，背部完美線條希望可以驚艷全場，如果得獎也會代替謝忻跟胡瓜、阿翔一起上台領獎；王燦也說熱情的古晉讓他印象深刻，來到這裡擔任頒獎工作，好多人認出他劇中演出角色，一直喊他。