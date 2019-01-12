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含羞草娃娃機「1台半月賺4萬」有人投錢不夾⋯原因超暖

記者許逸群／台北報導

YouTuber「含羞草日記」今（12日）出席華山基金會公益活動，為第16屆「愛老人 愛團圓」年菜募集資金。他們日前設立公益娃娃機台，半個月時間就累積了4萬元，令人驚訝的不僅如此，若以保證取物的金額來算，這數字已接近清台，但商品還有近半，證實有許多人純粹是為了公益投錢但不夾、不取商品。

▲▼網紅「含羞草日記」出席華山基金會公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲「含羞草日記」戰神駿（左起）、草爺、超艾夾。（圖／記者林敬旻攝）

「含羞草日記」成員草爺、超艾夾與戰神駿為了公益活動，提前一日就從南投來到台北，其實他們私下就時常參與公益相關活動，只是平常不會掛在嘴邊，如今受邀合作做公益，他們也是一口答應，「趁著現在我們影片還有人看趕快來做，不要沒人看了才做。」

▲▼網紅「含羞草日記」出席華山基金會公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲「含羞草日記」做公益不遺餘力。（圖／記者林敬旻攝）

他們這回用大眾熱愛的夾娃娃機方式響應公益，放置公益機台，裡頭原放有26個保證取物金額約1900元的電競滑鼠，不過最後收益了4萬780元，卻只被取走16個，以每件被取出的商品都是1900元才被取走的來算，多了約1萬元的收益，可見確實在「含羞草日記」的號召下，有善心人士只投錢不夾的情形。

▲▼網紅「含羞草日記」出席華山基金會公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲「含羞草日記」自掏腰包加碼捐錢做公益。（圖／記者林敬旻攝）

除了號召粉絲一同做公益外，「含羞草日記」也自掏腰包捐出10個熱門夾物「藍芽喇叭」，提供做為競標義賣活動，並加碼表示再捐助1倍的義賣金額。成員草爺說：「人生在世，為他人做點事沒關係，尤其是做公益，透過機台來為老人增加一些年菜金，邀請大家一同響應，讓長輩過個最狂的農曆年。」

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關鍵字

夾娃娃, 娃娃機, 含羞草, 含羞草日記

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