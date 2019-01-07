ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

隋棠曝Tony「貼心舉動」暖翻！　產後20天露面…網看呆：太美

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下Max、Lucy一對兒女，2018年底又開心迎來第3胎兒子Olie。正在坐月子的她，7日也在產後露面，迅速恢復的好氣色，也讓網友看了直呼：「太美了」。

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠、Tony迎來兒子Olie。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

隋棠2018年12月18日剛生下第三胎兒子Olie，目前還在坐月子的她，7日在IG上PO出自己在月子中心工作的側拍，只見她疑似素顏入鏡，穿著輕鬆休閒，並坐在地上整理工作的東西，她更透露忙到早上才睡覺，還在半夢半醒間，聽到老公Tony請護理師幫忙餵兒子，好讓自己休息，讓她感動直呼：「覺得感恩。」

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自IG／隋棠）

而隋棠雖然還在坐月子，但仍放心不下工作，馬上在月子中心裡「復工」，她更逗趣地說：「是個我媽看到會打來罵人的po文。」網友看了也紛紛心疼：「認真的媽咪最美」、「要多休息啦」、「也太美了吧！辛苦了」、「棠棠要好好休息哦」。

【隋棠IG全文】

月子中心變工作室

#是個我媽看到會打來罵人的po文
#停不下來的產業
#這天忙到早上先生都要起床去健身房了才睡覺
#半夢半醒間聽到先生請護理師幫忙餵奧里讓我休息
#覺得感恩

推薦閱讀

小迷妹瘋狂示愛：非常喜歡你　陳立農「下秒反應」暖炸！

《妻子的浪漫旅行》爆有趙麗穎+馮紹峰！　官方發文「4字」露餡

坤達：我答應妳❤　再忙都必陪柯佳嬿「做一件事」網跪了：好浪漫

歐陽娜娜被狠嗆「演技差還那麼多人喜歡」　高EQ正面回擊！

「大陸最美童星」長大了！　19歲近照曝光…網全看呆：認不出

抓包尼克舊硬碟「和女生親密照」　Ashly崩潰大哭：為什麼騙我

楊丞琳穿背心運動…一彎腰「事業線」現形！　網暴動：太犯規

春風同框「台劇女神」害羞了！　嗨喊：心裡小鹿都撞死了

差19歲！　黃子佼曝「愛上孟耿如關鍵」：如果沒有不可能成為情侶

認愛5個月！泫雅甜喊E'Dawn「未婚夫」　網傻眼：什麼情況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金球獎／麥克風忘了關　女星紅毯罵下一組來賓「X貨」
  2. 歐漢聲隔3年和他們同框　吳宗憲：歐弟回歸《大熱門》
  3. 賴冠霖開IG 4小時30萬追蹤！3國語言預告明抵大陸錄影
  4. 演唱會嘉賓鹿希派＋孫安佐　吳宗憲：2重砲手回來了！
  5. 徐佳瑩衣服往上掀！　炸出「冰塊盒腹肌」網嚇傻：姊有練
  6. 53歲林隆璇頭髮燙捲噴潮味！　曝娃娃臉「三不」凍齡秘訣
  7. 隋棠曝Tony「貼心舉動」暖翻！　產後20天露面…網看呆：太美
  8. AKB姐妹團成員在校習慣了　進超商突喊「報告」下秒糗翻！
  9. 安心亞萌扮學生妹　網友眼冒愛心：好像楊冪
  10. 姜丹尼爾摟住Woozi！　16公分身高差意外變「情侶視角」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366