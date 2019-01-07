隋棠曝Tony「貼心舉動」暖翻！　產後20天露面…網看呆：太美

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下Max、Lucy一對兒女，2018年底又開心迎來第3胎兒子Olie。正在坐月子的她，7日也在產後露面，迅速恢復的好氣色，也讓網友看了直呼：「太美了」。

▲隋棠、Tony迎來兒子Olie。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



隋棠2018年12月18日剛生下第三胎兒子Olie，目前還在坐月子的她，7日在IG上PO出自己在月子中心工作的側拍，只見她疑似素顏入鏡，穿著輕鬆休閒，並坐在地上整理工作的東西，她更透露忙到早上才睡覺，還在半夢半醒間，聽到老公Tony請護理師幫忙餵兒子，好讓自己休息，讓她感動直呼：「覺得感恩。」

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自IG／隋棠）



而隋棠雖然還在坐月子，但仍放心不下工作，馬上在月子中心裡「復工」，她更逗趣地說：「是個我媽看到會打來罵人的po文。」網友看了也紛紛心疼：「認真的媽咪最美」、「要多休息啦」、「也太美了吧！辛苦了」、「棠棠要好好休息哦」。

【隋棠IG全文】

月子中心變工作室

#是個我媽看到會打來罵人的po文

#停不下來的產業

#這天忙到早上先生都要起床去健身房了才睡覺

#半夢半醒間聽到先生請護理師幫忙餵奧里讓我休息

#覺得感恩