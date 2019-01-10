《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

▲《航海王》連載將近22年，尾田榮一郎難得在電視上公開豪宅。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《航海王》連載邁入22年，作者尾田榮一郎近日首度答應家中豪宅在電視上曝光，官方IG更上傳大白鯊廁所影片，吸引大批網友關注。網路盛傳漫畫將會在100冊時完結篇，他在節目中和知名主持人明石家秋刀魚對話時，親自回應一個個網路謠言啦！

▲尾田榮一郎一一回應網路謠言。（圖／翻攝自推特）

《航海王》自1997年開始連載，至今故事累積929話（集），單行本已經到了91冊，暢銷4億3000萬本。由於網路有眾多傳言，包括「100冊就結局」、「艾斯會復活」等，對此他一一否認，「不會100冊就結束」、「不會復活。」

明石家秋刀魚好奇《航海王》的「ONE PIECE（大秘寶）」難道不是「家族羈絆」的意思嗎？尾田榮一郎斬釘截鐵表示，「不是。我討厭這種的」，坦言小時候看了《綠野仙蹤》經歷種種冒險，結局只是一場夢，感覺很失望，認為冒險故事最後一定要有找到寶藏。

此外，他更透露結局早在大學時期就已經想好了，「現在正朝著這個方向執行」，不過，如果讀者偶然猜到了他設想的結局，「我就會改掉」，至於到底會畫到第幾冊完結，則說：「大概多一點，絕對會超過100冊！」

▲明石家秋刀魚問：「聽說你100冊就要結束？」（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎堅定回應：「沒有！我沒有說過！」（圖／翻攝自推特）

網友將尾田榮一朗的回應視為重要回應，確定「大秘寶」一定是個東西了，人氣超旺的「艾斯」則復活無望，聽到作者保證「超過100冊」、「結局一定會很有趣」，粉絲則是放心大喊「可以繼續看下去了」、「雖然暴一堆雷，但是很感謝劇透！」