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「街上騷浪當女王，床上猛1像匹狼」他推翻Gay圈拒娘文化

記者洪文／綜合報導

「街上騷浪當女王，床上猛1像匹狼」是丹妮（Dan Ni）的臉書簡介，在崇尚陽剛的男同志社群中，他以雌雄莫辨的形象獲得掌聲，《酷兒亞洲-越南》第二集《我跟丹妮有個約會》將深入丹妮的私生活，透過他的視角，反映網路交友，開放性關係等越南的當代酷兒議題。

▲▼《酷兒亞洲-越南》第二集《我跟丹妮有個約會》劇照。（圖／Gagaoolala提供） 

▲丹妮是個全職平面設計師，兼職模特和變裝皇后。（圖／Gagaoolala提供）
  
24歲的丹妮是個全職平面設計師，兼職模特和變裝皇后。將不同的性別及文化符碼重新排列組合，是他的看家本領。他喜歡化妝也愛打扮，蕾絲、薄紗、亮片和水鑽出現在他的衣櫥早已見怪不怪，晝與夜、日常與表演，對丹妮來說並無二致，「我的存在就是一個故事。關於性別政治、關於抵抗社會所定義的陽剛和陰柔，抵抗那些社會所接受的和不被接受的。」

▲▼《酷兒亞洲-越南》第二集《我跟丹妮有個約會》劇照。（圖／Gagaoolala提供）

▲丹妮準備單挑性別刻板印象、和整個社會對幹。（圖／Gagaoolala提供）

丹妮一副生來就準備好的姿態，用他自承很大一把的「娘娘槍」，準備單挑性別刻板印象、和整個社會對幹，就連男同志圈長年的拒C拒娘文化，在他身上也被推翻，誰要是說「攻」一定要長得健美陽剛，那就是還沒和丹妮的「娘娘槍」交手過。

▲▼《酷兒亞洲-越南》第二集《我跟丹妮有個約會》劇照。（圖／Gagaoolala提供）

▲丹妮擔任變裝皇后。（圖／Gagaoolala提供）

其實丹妮和美國男友雪伊交往5年，兩人目前處於開放式關係，可以自由和其他對象見面、約會或是發生性關係。丹妮解釋道：「發展成開放式關係的前提不是因為我們想和其他人上床，而是基於信任。」在他變裝初登場的那一晚，雪伊和丹妮當時約會的對象菲爾都現身台下支持，看似一觸即發的場合卻嗅不到半點煙硝味，原來他倆之前就打過照面，心中多少有點底細彼此是誰。

▲▼《酷兒亞洲-越南》第二集《我跟丹妮有個約會》劇照。（圖／Gagaoolala提供）

▲丹妮正牌男友。（圖／Gagaoolala提供）

打開丹妮的臉書頁，男同志交友軟體的截圖佔了三分之一版面，信任對丹妮來說就是這麼一回事，你要說他ㄈㄈ尺或騷浪賤，他老娘都無所謂，丹妮坦蕩蕩地寫下一則則數位世界的「騎壞冒險」，就是不讓旁人有機會拿來說嘴。被問到跟他約會是什麼感覺？如果你願意放下成見，你或許就會發現丹妮，他怪美的。

《酷兒亞洲 – 越南》第二集《我跟丹妮有個約會》將在LGBTQ影音平台GagaOOLala免費上線。

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關鍵字

酷兒亞洲, 酷兒亞洲-越南, 變裝皇后, LGBT, GAY, 婚姻平權

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